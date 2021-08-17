Путин поручил упростить предоставление выплат пострадавшим от ЧС

Граждане, пострадавшие от стихийных бедствий, будут получать единовременные выплаты и компенсации за утрату имущества по упрощенной схеме. Такое поручение президент дал по итогам совещания по ликвидации последствий пожаров и паводков.

Владимир Путин указал правительству до сентября представить предложения по поправкам, упрощающим процедуру предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, единовременной денежной выплаты, а также выплат в связи с утратой имущества первой необходимости на основании подтверждения факта проживания в жилье, находящемся в зоне ЧС.

Также кабмин должен представить предложения о предоставлении краткосрочных бюджетных кредитов регионам для оперативных выплат пострадавшим и восстановления объектов инфраструктуры. И еще подготовить предложения о возмещении гражданам расходов на ремонт жилья, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.