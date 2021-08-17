Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В

Президент России выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков Ил-112В. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолета Ил-112В", - написал Владимир Путин. "Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации", - подчеркнул президент.

Напомним, опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в районе села Никольское. Погибли все три члена экипажа.