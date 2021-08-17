Найден способ резкого уменьшения разрядки батарей в жару и в холод

Исследователи из Университета Пердью экспериментально показали, что аккумуляторы можно защитить от перегрева и холода графеновой пеной. Этот наноматериал служит своего рода выравнивателем температуры. Об этом сообщается в nature.com.

Известно, что литий-ионные аккумуляторы (такие, например, как в сотовых телефонах) быстро разряжаются на жаре и холоде. По мере роста мощностей батарей эта проблема становится все острее.

Ученые взяли вспененные листы углерода толщиной всего в один атом и создали материал, который сжимаясь и расширяясь под действием температур, становится то изолятором, то проводником тепла.

При полном сжатии пена имеет хорошую проводимость (состояние "включено"), а в несжатом состоянии она плохо проводит тепло (состояние "выключено"). Таким образом, эти листы графена стабилизируют температуру батареи.