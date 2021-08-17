Аграрии Верхневолжья подсчитывают убытки от летней засухи

Чрезмерная летняя жара и длительное отсутствие осадков в средней полосе России, как и ожидалось, сказались на росте сельхозкультур. По прогнозам, сокращение урожайности некоторых из них может достигнуть 40-50 процентов. В Костромской области в связи с засухой даже вводили режим ЧС, а владимирские депутаты в интересах местных аграриев обратились за поддержкой в правительство РФ.

Председатель СПК Колхоз "Родина" Красносельского района Костромской области, основная специализация которого - разведение молочного КРС и производство молока, примерный ущерб от природных катаклизмов уже подсчитал. По словам Василия Хоменко, чтобы прокормить более тысячи голов скота в зимний стойловый период, предприятию требуется 1600 тонн зернофуража. Однако сухая жаркая погода, установившаяся в регионе с мая, серьезно повлияла на созревание пшеницы, которой удастся собрать всего около 800 тонн, то есть еще половину зернофуража хозяйству придется закупать.

В костромском департаменте АПК рассказали, что самая напряженная ситуация сложилась в пяти муниципальных образованиях: в Костромском, Галичском, Кологривском, Парфеньевском и Чухломском районах. По оценкам гидрометеорологов, такая серьезная почвенная и атмосферная засуха регистрировалась на территории Костромской области в 1972 году, когда пострадали не только посевы, но и леса. Поэтому по распоряжению губернатора с 6 по 15 августа в регионе был введен режим ЧС, чтобы минимизировать финансовые издержки сельхозпредприятий.

- В этом году с лесными пожарами нам удается ситуацию сдерживать, верховых пожаров не допущено, не допущено перехода огня на населенные пункты, никто не погиб. Но удар по сельскому хозяйству был нанесен достаточно тяжелый. Пересохло все капитально, - оценил ситуацию губернатор Костромской области Сергей Ситников. - Сейчас через департамент АПК мы изучаем обстановку по всем муниципальным образованиям. Проблемы в первую очередь возникли в части производства фуражного зерна. Будем отрабатывать вопросы с Минсельхозом, просить материальной поддержки для тех, кто пострадал.

Во Владимирской области тяжелый урон нанесен тоже в первую очередь зерновым и масличным культурам, а также растущим в открытом грунте овощам. В областной администрации пояснили, что на основании проводимого сейчас мониторинга состояния сельхозугодий будет решаться вопрос о мерах поддержки аграриев на региональном уровне.

Во Владимирской области тяжелый урон нанесен в первую очередь зерновым и масличным культурам

Но и на федеральную помощь здесь тоже надеются. Депутаты регионального Законодательного собрания уже обратились в правительство РФ с просьбой поддержать сельхозпроизводителей ЦФО. По мнению парламентариев, федеральные деньги нужны для регулирования рынков сельхозпродукции и на компенсацию затрат производителей, в том числе на закупку кормов.

- Проблема не только у нас. В сложной ситуации оказались и соседние регионы. Вопрос шире, чем помощь только сельхозпроизводителям. За неурожаем идут убытки, а за ними - повышение цен. Цены на овощную продукцию уже серьезно выросли. Мы многое сделали, чтобы нормализовать ситуацию. Но выделение дополнительных денег аграриям крайне необходимо. Это мера защиты и производителя, и потребителя, - считает спикер Заксобрания Владимир Киселев.

По данным департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области, на большей части территории региона сумма осадков за июнь составила 35-45 миллиметров (то есть 50-60 процентов от нормы), а в Ярославском и Переславском районах дождей оказалось еще меньше - 25-35 процентов. Несмотря на то что весной влаги в почве было, наоборот, с избытком, запас ее в засушливые летние месяцы на зерновых культурах оказался 20-80 миллиметров (средние многолетние данные - 60-105 миллиметров), на картофеле - 45-80 миллиметров (средние многолетние данные - 85-115 миллиметров). Средняя температура почвы за первую декаду июля превысила оптимальную на три градуса.

К счастью для аграриев, с конца июля в верхневолжских регионах кое-где прошли дожди, дождливой оказалась и вся минувшая неделя. А вместе с дождями появилась надежда, что хотя бы овощи "еще доберут" и потери будут не столь велики.

- В засуху картофель не развивался, был мелкий. Сейчас пошли дожди, то есть овощи еще успеют налиться. У животноводов есть надежда на второй укос, они тоже кое-что, думаю, наберут еще, - оптимистичен в прогнозах председатель Ярославского союза крестьянских хозяйств и сельских предпринимателей Василий Егоров.

А вот "щуплые" зерновые, у которых в этом году "колоски пожиже и зернышки помельче", уже не наверстают: они созрели, идет уборочная. По словам Алексея Михеева, заместителя генерального директора по растениеводству сельхозпредприятия "Красный маяк", в Ростовском районе Ярославской области по разным культурам потери могут быть от 20 до 40 процентов. Сильнее всего и здесь пострадали яровая пшеница и ячмень.

Между тем

Даже в условиях засушливого лета некоторые сельхозпроизводители рассчитывают не только обойтись без потерь, но и сработать с плюсом. Например, в упомянутом "Красном маяке" в этом году ожидают увеличения урожайности овощей: капусты, салата, моркови, свеклы, картофеля. Помимо того что овощные поля хозяйства оснащены поливальными установками, здесь используют такую технологию, как картирование полей, позволяющую получать данные об урожайности на каждом конкретном контуре, чтобы в следующем сезоне корректировать периоды внесения удобрений, средств химзащиты и так далее. Кроме того, здесь при помощи машины с топографическим и GPS-оборудованием выравнивают поля, чтобы вода по их поверхности распределялась равномерно, а не стекалась с возвышенностей, скапливаясь в низинах.