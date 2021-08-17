Археологи ведут в Москве раскопки на 800 площадках

Московские археологи за десять лет обнаружили 60 тысяч артефактов. Об этом вчера сообщил в своем персональном блоге мэр города Сергей Собянин.

По его словам, раскопки в Москве даются непросто. Это объясняется плотностью городской застройки. "В исторической, наиболее ценной для науки части города, нет пустырей и неиспользуемых территорий, где археологи могли бы развернуться во всю ширь, - пишет Собянин. - Проводить раскопки можно только там, где предстоят строительные работы. Но когда стройка начинается, археологи на 100 процентов используют свой шанс".

Крупнейшей археологической площадкой последних лет стало Зарядье. До начала строительства территория будущего парка была исследована. "И оказалось, что несмотря на пережитые Зарядьем стройки и перестройки, оно сохранило для потомков множество предметов старины", - говорит мэр. Например, здесь нашли клад из 34 тысяч серебряных копеек XV-XVII веков. Монеты лежали в трех чернолощеных сосудах: кувшине, фляге и кубышке. Общая сумма накоплений равна 350-380 рублям - это жалованье стрелецкого полковника за 7-10 лет службы. В Зарядье "пряталась" и берестяная грамота - уже четвертая из тех, что удалось найти в Москве. И первая, полностью соответствующая "новгородскому стандарту". Это не выброшенный черновик, а полноценное частное письмо. Текст написан отчетливым книжным почерком XIV века. Эта, как и другие ценные с точки зрения истории находки, после изучения отправятся в музейные фонды.

У Зарядья нашли клад - 34 тысячи серебряных копеек XV-XVII веков. Они лежали во фляге, кубышке и кувшине

Нередко на раскопках "выходят из тени" остатки фундаментов исторических построек, мостовых и другие старинные памятники архитектуры. По возможности, отмечает Собянин, их пытаются вписать в современную городскую среду. К примеру, в Малом Златоустинском переулке сделано "археологическое окно". Там можно увидеть кладку основания северной галереи храма Николы в Столпах XVII века и часть каменной тротуарной вымостки. Всего в Москве создано 26 похожих археологических музеев под открытым небом. В этом археологическом сезоне раскопки идут на 800 площадках в центре и на окраинах города.

Немало находок может подарить Воспитательный дом в Китайгородском проезде, закрытый на реставрацию. Эксперты не исключают, что скрывающиеся там артефакты могут дать новые ответы на вопрос: когда же москвичи начали осваивать прибрежную территорию исторического центра. Две трети площадок, рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, расположены в Новой Москве. На пересечении Сретенки и Пушкарева переулка уже собран немалый "урожай" - более 200 предметов XVI-XIX века. Раскопки на Сретенке продолжаются.