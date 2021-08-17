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17.08.2021 01:00
Рубрика: Культура

Археологи ведут в Москве раскопки на 800 площадках

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 185(8536)
Московские археологи за десять лет обнаружили 60 тысяч артефактов. Об этом вчера сообщил в своем персональном блоге мэр города Сергей Собянин.
В современном мегаполисе появились места, где можно в прямом смысле слова заглянуть вглубь веков. Фото: Сергей Михеев В современном мегаполисе появились места, где можно в прямом смысле слова заглянуть вглубь веков. Фото: Сергей Михеев
В современном мегаполисе появились места, где можно в прямом смысле слова заглянуть вглубь веков. Фото: Сергей Михеев

По его словам, раскопки в Москве даются непросто. Это объясняется плотностью городской застройки. "В исторической, наиболее ценной для науки части города, нет пустырей и неиспользуемых территорий, где археологи могли бы развернуться во всю ширь, - пишет Собянин. - Проводить раскопки можно только там, где предстоят строительные работы. Но когда стройка начинается, археологи на 100 процентов используют свой шанс".

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Крупнейшей археологической площадкой последних лет стало Зарядье. До начала строительства территория будущего парка была исследована. "И оказалось, что несмотря на пережитые Зарядьем стройки и перестройки, оно сохранило для потомков множество предметов старины", - говорит мэр. Например, здесь нашли клад из 34 тысяч серебряных копеек XV-XVII веков. Монеты лежали в трех чернолощеных сосудах: кувшине, фляге и кубышке. Общая сумма накоплений равна 350-380 рублям - это жалованье стрелецкого полковника за 7-10 лет службы. В Зарядье "пряталась" и берестяная грамота - уже четвертая из тех, что удалось найти в Москве. И первая, полностью соответствующая "новгородскому стандарту". Это не выброшенный черновик, а полноценное частное письмо. Текст написан отчетливым книжным почерком XIV века. Эта, как и другие ценные с точки зрения истории находки, после изучения отправятся в музейные фонды.

У Зарядья нашли клад - 34 тысячи серебряных копеек XV-XVII веков. Они лежали во фляге, кубышке и кувшине

Нередко на раскопках "выходят из тени" остатки фундаментов исторических построек, мостовых и другие старинные памятники архитектуры. По возможности, отмечает Собянин, их пытаются вписать в современную городскую среду. К примеру, в Малом Златоустинском переулке сделано "археологическое окно". Там можно увидеть кладку основания северной галереи храма Николы в Столпах XVII века и часть каменной тротуарной вымостки. Всего в Москве создано 26 похожих археологических музеев под открытым небом. В этом археологическом сезоне раскопки идут на 800 площадках в центре и на окраинах города.

Немало находок может подарить Воспитательный дом в Китайгородском проезде, закрытый на реставрацию. Эксперты не исключают, что скрывающиеся там артефакты могут дать новые ответы на вопрос: когда же москвичи начали осваивать прибрежную территорию исторического центра. Две трети площадок, рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, расположены в Новой Москве. На пересечении Сретенки и Пушкарева переулка уже собран немалый "урожай" - более 200 предметов XVI-XIX века. Раскопки на Сретенке продолжаются.

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