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17.08.2021 20:50

Автопарк липецких больниц пополнился новыми машинами

Автопарк районных больниц Липецкой области пополнился 22 автомобилями. Ключи от новых легковых машин главным врачам медицинских учреждений вручил глава региона Игорь Артамонов. Он подчеркнул, что модернизации и оснащению учреждений здравоохранения областная власть уделяет особое внимание.
Глава Липецкой области вручил ключи от автомобилей главврачам больниц. Фото: Администрация Липецкой области Глава Липецкой области вручил ключи от автомобилей главврачам больниц. Фото: Администрация Липецкой области
Глава Липецкой области вручил ключи от автомобилей главврачам больниц. Фото: Администрация Липецкой области

- Материальная база поликлиник и больниц в регионе постоянно улучшается. Эти двадцать два автомобиля далеко не предел, - констатировал Игорь Артамонов. - До конца года мы получим еще машины для службы скорой помощи. Кроме того, начнем строительство нескольких медицинских учреждений в районах. Это большая и очень важная работа.

Фото: Администрация Липецкой области
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Глава Липецкой области напомнил, что новые автомобили приобретены в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области. Транспорт будут использовать в основном для выездов врачей на вызовы и для доставки пациентов в районные и областные медучреждения. Кроме того, служебные автомобили позволят обеспечить перевозку биологических материалов для исследований и доставку лекарственных препаратов до жителей отдаленных сел и деревень.

Игорь Артамонов подчеркнул: машины получил каждый муниципалитет Липецкой области. По два автомобиля направлены в Воловский, Грязинский, Данковский, Задонский, Лебедянский, Усманский и Липецкий районы.

Игорь Артамонов добавил, что в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в область до конца текущего года поступят 33 полноприводных автомобиля. Также запланировано начало строительства новой детской поликлиники Липецкой городской детской больницы, детской поликлиники с женской консультацией Чаплыгинской районной больницы, стационарно-поликлинического корпуса Добровской районной больницы, двух отделений общей врачебной практики - в Елецком и Липецком районах, а также четырех фельдшерско-акушерских пунктов: в Воловском, Данковском, Добровском, Хлевенском районах. Будут закуплены 15 единиц рентгеновского оборудования, 21 аппарат УЗИ, 11 эндоскопов.

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