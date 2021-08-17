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17.08.2021 19:12
Рубрика: Экономика

"Бесшовным ковром" уложили асфальт на всей территории острова Балчуг

Текст: Ирина Огилько

Работы по комплексному благоустройству острова Балчуг вышли на финишную прямую. Завершена укладка асфальтобетонного покрытия на всех ремонтируемых территориях острова. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Асфальт полностью обновили на четырех набережных - Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской, Садовнической улице и в прилегающих переулках.

На первом этапе отфрезировали асфальт, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после уложили прочное двухслойное асфальтобетонное покрытие.

"Ремонт набережных и улиц проводился в круглосуточном режиме. На каждом объекте применялась бесшовная технология. При таком способе укладка асфальта ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить срок проведения работ", - подчеркнул Петр Бирюков.

В ближайшее время на всех отремонтированных улицах нанесут дорожную разметку.

Благоустройство острова Балчуг завершат ко Дню города.

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