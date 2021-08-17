"Бесшовным ковром" уложили асфальт на всей территории острова Балчуг

Работы по комплексному благоустройству острова Балчуг вышли на финишную прямую. Завершена укладка асфальтобетонного покрытия на всех ремонтируемых территориях острова. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Асфальт полностью обновили на четырех набережных - Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской, Садовнической улице и в прилегающих переулках.

На первом этапе отфрезировали асфальт, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после уложили прочное двухслойное асфальтобетонное покрытие.

"Ремонт набережных и улиц проводился в круглосуточном режиме. На каждом объекте применялась бесшовная технология. При таком способе укладка асфальта ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить срок проведения работ", - подчеркнул Петр Бирюков.

В ближайшее время на всех отремонтированных улицах нанесут дорожную разметку.

Благоустройство острова Балчуг завершат ко Дню города.