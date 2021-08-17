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17.08.2021 07:07
Рубрика: Власть

Бирюков: Инфраструктура Москвы готова к зиме на 92 процента

Текст: Ирина Огилько
В Москве 92 процента объектов подготовлены к новому отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Как отмечает чиновник, работы по подготовке городских объектов к осенне-зимнему периоду вышли на финишную прямую. "В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысячи многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий, - рассказал Бирюков. - Все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены до 1 сентября".

Бирюков: Более 50 км водопроводных сетей обновили в Москве в 2021 году

Одно из основных направлений подготовительной работы - проведение гидравлических испытаний на инженерных сетях. Главная задача такой работы - выявить потенциально ненадежные участки и отремонтировать их, чтобы предотвратить возможные повреждения в отопительный период.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут все городские службы. Он напомнил, что выполняются мероприятия на объектах теплогенерации - 13 ТЭЦ, почти 90 районных и квартальных тепловых станциях, 99 малых котельных. Проводится осмотр свыше 13 тысяч километров водопроводных сетей, более 116 тысячи километров электрических сетей, около 21 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций и других объектов.

Заммэра подчеркнул, что благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без серьезных аварий и отключений.

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