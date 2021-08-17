Девятилетняя москвичка не поступила в МГУ на бюджетное место

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова, которая в восемь лет сумела успешно сдать Единый государственный экзамен по нескольким предметам, не поступила на психологический факультет МГУ на бюджетное место. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ о зачислении.

Ранее, напомним, сообщалось, что юная москвичка сдала дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете МГУ. Ректор вуза Виктор Садовничий отмечал, что в случае успешного прохождения испытаний девочку зачислят.

Судя по данным на сайте психфака МГУ, Алиса сдала вступительное испытание по биологии на 48 баллов из 100, уточняет ТАСС.

Известно, что москвичка несмотря на юный возраст успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике, а также получила аттестат в московской школе №626.