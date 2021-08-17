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17.08.2021 21:19
Рубрика: Общество

Девятилетняя москвичка не поступила в МГУ на бюджетное место

Текст: Александр Мелешенко

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова, которая в восемь лет сумела успешно сдать Единый государственный экзамен по нескольким предметам, не поступила на психологический факультет МГУ на бюджетное место. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ о зачислении.

Фото: Первый канал/ vk.com
Отец Алисы Тепляковой рассказал, как дочка в 8 лет сдала ЕГЭ

Ранее, напомним, сообщалось, что юная москвичка сдала дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете МГУ. Ректор вуза Виктор Садовничий отмечал, что в случае успешного прохождения испытаний девочку зачислят.

Судя по данным на сайте психфака МГУ, Алиса сдала вступительное испытание по биологии на 48 баллов из 100, уточняет ТАСС.

Известно, что москвичка несмотря на юный возраст успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике, а также получила аттестат в московской школе №626.

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