Гидрометцентр: 17 августа воздух в Москве прогреется до +32 градусов

В Гидрометцентре сообщили, что 17 августа воздух в столице России прогреется до +32 градусов.

Сейчас на погоду в регионе влияет обширный циклон с центром над Балтикой. Под воздействием теплого фронта лишь в ночные часы местами возможны осадки. Днем дожди маловероятны, ветер слабый, атмосферное давление высокое.

Максимальная температура воздуха составит +30...+32 градуса. Отклонение от климатической нормы превысит 7 единиц. Однако рекорда погода не поставит. 17 августа, согласно метеорологической летописи Москвы, бывало и жарче. Так, в 1954 году воздух прогрелся до +33,5 градуса.

Напомним, что во вторник с 10:00 до 18:00 в регионе из-за жары будет действовать "желтый" уровень погодной опасности.

Кстати, в среду жара начнет спадать. К выходным синоптики прогнозируют +23...+24 градуса.