Глава Липецкой области ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Задать вопрос Игорю Артамонову может любой желающий. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте артамонов2021.рф. Сбор вопросов уже открыт и продлится до 12:00 30 августа.

"Прямая линия" - уже ставший традиционным формат общения главы Липецкой области с жителями региона. Сам Игорь Артамонов не раз подчеркивал важность диалога власти с липчанами.