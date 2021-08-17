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17.08.2021 20:18

Глава Липецкой области ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Глава Липецкой области Игорь Артамонов проведет "прямую линию" с жителями региона. Губернатор ответит на вопросы липчан в прямом эфире 31 августа при поддержке Центра управления регионом. Трансляция начнется в полдень на телеканале "Липецкое время" и на официальных страницах администрации в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Глава Липецкой области проведет "прямую линию" Фото: Администрация Липецкой области Глава Липецкой области проведет "прямую линию" Фото: Администрация Липецкой области
Глава Липецкой области проведет "прямую линию" Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области
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Задать вопрос Игорю Артамонову может любой желающий. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте артамонов2021.рф. Сбор вопросов уже открыт и продлится до 12:00 30 августа.

"Прямая линия" - уже ставший традиционным формат общения главы Липецкой области с жителями региона. Сам Игорь Артамонов не раз подчеркивал важность диалога власти с липчанами.

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