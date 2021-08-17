Москва улучшила позиции в рейтинге инновационных городов Европы

Российская столица поднялась на четыре позиции в международном рейтинге Tech Cities of the Future аналитического агентства fDi Intelligence. Москва теперь занимает 14 место среди 76 городов Европы и опережает Милан, Копенгаген, Прагу и многие другие. Первые строчки рейтинга заняли Лондон, Париж и Дублин.

Рейтинг оценивает города, создавшие наиболее подходящие условия для развития стартапов и инвестиций в современные технологии и инновации. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, технологическое предпринимательство - перспективное направление для Москвы, и оно уже сейчас вносит большой вклад в экономику, а со временем его доля будет только увеличиваться.

"Политика города в этой сфере направлена на реализацию имеющегося у нас потенциала, поддержку состоявшихся инновационных проектов и стартапов. Бизнес может использовать разные ресурсы для развития - возможности Московского инновационного кластера и технопарков, гранты и субсидии, акселераторы, технологические конкурсы и образовательные программы", - цитирует Сергунину официальный сайт столичной мэрии.