Москвичи смогут направить выигранные в "Миллионе призов" баллы на благотворительность

Москвичи, которые примут участие в онлайн-голосовании с 17 по 19 сентября и выиграют в акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов", смогут потратить полученные баллы на благотворительность. К программе уже присоединились 49 благотворительных организаций, сообщает официальный сайт столичной мэрии.

"Они помогают больным детям, бездомным, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам и бездомным животным, а также оказывают содействие проектам в сфере искусства", - сказано в сообщении.

Победители акции получат в общей сложности 250 тысяч призов, среди которых 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 баллов, при этом один балл равен одному рублю. Баллы можно потратить на покупки у партнеров программы - среди них магазины продуктов, косметики, одежды, спорттоваров, кафе и рестораны. Также отдавшие свой голос онлайн смогут выиграть автомобили и квартиры в столице.

Чтобы принять участие в акции, нужно подать заявление для участия в онлайн-голосовании на сайте столичной мэрии. Для этого нужна полна учетная запись, также желающему проголосовать должно исполниться 18 лет на момент голосования. Все подробности можно узнать в этом разделе.