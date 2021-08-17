На что семьи с детьми потратят августовские выплаты

В этом месяце семьи, где воспитываются школьники, получили от государства по 10 тысяч рублей. Куда пойдут деньги, выяснила в ходе опроса исследовательская компания ResearchMe. В исследовании участвовали около 600 человек из разных регионов России, причем родители первоклассников, учеников начальной, средней и старшей ступени попали в выборку в равных долях.

Почти 60 процентов респондентов планирует потратить выплату на покупку товаров для школы. Каждый четвертый купил учебные принадлежности загодя и теперь просто радуется возмещению затрат. Остальные опрошенные либо не определились, либо покроют за счет этих денег повседневные нужды. Среди последних чаще всего называли занятия спортом, медицинские услуги и лекарства, погашение кредита и покупку продуктов питания, а также развлечения. Некоторые заявили, что передадут августовские выплаты детям на карманные расходы или будут покупать на них бензин.

По данным "AliExpress Россия", товары для школы и спорта стали пользоваться повышенным спросом еще в июле. Причем рост отмечался и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кратное увеличение продаж зафиксировано в некоторых категориях канцелярских принадлежностей. Спортивную одежду, кроссовки, приспособления для фитнеса и плавания россияне приобретали в 1,4 раза чаще, чем в июле 2020-го.

По просьбе "РГ" маркетплейс проанализировал динамику спроса в разрезе год к году на разнообразные товары для школьников по крупным городам страны. Бросается в глаза рост продаж в локальном сегменте - то есть от российских продавцов. Отчасти это связано с эффектом низкой базы, поскольку местные компании в последний год как раз начали активно осваивать эту торговую площадку. Например, в Москве спрос на детскую одежду, в том числе спортивную, увеличился примерно вдвое, а в локальном сегменте - в восемь-девять раз. Продажи канцтоваров в целом по столице выросли на 20 процентов, а у российских продавцов - в 19 раз. Прибавку в 90 процентов показала категория "Школьные рюкзаки и ранцы". В топ-3 популярных товаров у москвичей и жителей Казани вошли тканевый пенал и как раз рюкзаки (водонепроницаемые и с USB-разъемом) стоимостью около 1,5 тысячи рублей.

Бросается в глаза рост продаж в локальном сегменте - от российских продавцов

Петербуржцы ринулись приобретать детскую спортивную одежду (за год спрос увеличился в 12 раз). Тройку лидеров среди товаров здесь возглавил ортопедический ранец для младшеклассников за две тысячи. За ним следуют школьные рюкзаки в английском (за 2500) и японском (за 4700 рублей) стиле.

В других мегаполисах популярны более бюджетные вещи. Практичные родители из Екатеринбурга выбирают для детей рюкзаки по цене в пределах полутора тысяч: с водонепроницаемым покрытием или типа пять в одном, когда к основному изделию прилагаются сумка для обуви, кошелек, чехол для питьевой бутылки и косметичка. Такие комплекты, к слову, вошли в топ покупок и в Краснодаре. В Новосибирске отдают предпочтение ортопедическим ранцам или вместительным сумкам-рюкзакам (за 2200 рублей).