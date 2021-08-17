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17.08.2021 10:21
Рубрика: Экономика

Около 500 тысяч тонн вторсырья для переработки собрали в Москве

Текст: Ирина Огилько

За шесть месяцев 2021 года при сортировке было выделено и направлено на переработку 482 тыс. тонн вторсырья, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие цифры озвучил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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Он отметил, что москвичи активно участвуют в программе раздельного сбора мусора. Так, за 2020 год по этой программе было выделено более 855 тыс. тонн вторсырья. "В этом году планируем увеличить этот показатель до 1 млн тонн, - сообщил Петр Бирюков. - Рост доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами эффективна. Это - один из примеров нашего эффективного сотрудничества с жителями".

Заммэра напомнил, что программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. В городе были созданы все условия для сортировки мусора - во дворах и около объектов социальной сферы оборудованы более 22 тыс. контейнерных площадок, установлено свыше 60 тыс. брендированных контейнеров. Сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тыс. мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что следующим важным этапом реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в столице стало введение института регионального оператора. Он заработает с 1 января 2022 года.

"По результатам прошедшего конкурсного отбора этот статус присвоен ГУП "Экотехпром", которое более 20 лет оказывает соответствующие услуги, - отметил Петр Бирюков. - Срок его полномочий как регоператора составит восемь лет, территория Москвы станет единой зоной деятельности компании - во всех округах столицы будет действовать единый тариф на вывоз ТКО с унифицированной системой платежей".

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