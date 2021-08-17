Оперштаб: В Москве выявлено 2006 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 2006 новых случаев заражения COVID-19. За сутки госпитализировано 692 человека. На ИВЛ находится 341 человек.

В городе выздоровели еще 2467 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 414 796. В столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах, например в одном из крупнейших в Европе центров вакцинации в Гостином Дворе. Подробная информация опубликована на сайте.