Пчеловоды получили долгожданный статус сельхозпроизводителей

В августе пасечники вовсю качают мед, а покупатели спешат на ярмарки за свежим сладким продуктом. Как развивается отрасль с появлением нового закона о пчеловодстве, разбиралась корреспондент "РГ".

Напомним, что Федеральный закон "О пчеловодстве в Российской Федерации" начал действовать 29 июня 2021 года. Пчеловоды пробивали его лет 30. Как ни печально, стимулом к его появлению стали массовая гибель пчел от бесконтрольно применяемых земледельцами пестицидов, проникающий на рынки сбыта фальсификат, завоз больных пчел из-за рубежа и распространение несертифицированных лечебных препаратов.

- Закон не идеален, конечно. Надеюсь, недостатки будут постепенно устраняться. Главное - на нас обратили внимание, - считает председатель тульского отделения "Российского национального союза пчеловодов" Алексей Косолапченко.

По его мнению, важно, что закон впервые приравнивает пчеловодов к сельхозтоваропроизводителям. А это означает, что пасечники могут рассчитывать на помощь от государства - например, федеральные гранты на развитие. Впрочем, в Тульской области, как отметил Алексей Косолапченко, уже второй год действуют региональные меры поддержки: пчеловоды могут получить компенсацию части затрат на приобретение оборудования и пчелосемей. Пасечникам возвращают половину суммы.

Но тут есть определенная проблема. В соответствии с документом, пчеловодом может быть исключительно юридическое лицо. Однако большинство ульев находится в личных подсобных хозяйствах, а регистрировать ИП или крестьянско-фермерское хозяйство для мелких пасечников дорого и невыгодно.

- Новый закон особо ничего не меняет. Он направлен на поддержку крупных хозяйств и кооперативов. А у нас до 90 процентов пасек в личных подсобных хозяйствах. Для них - никакой господдержки. Мы предлагаем прописать отдельные пункты для физических лиц, - рассказала президент Ассоциации по содействию развитию пчеловодства в Тульской области Валентина Пенар. - Да, ЛПХ не платят налоги. Но зачастую пчелами занимаются пенсионеры - они помогают себе, своим семьям, хотя имеют не такой уж и большой дополнительный заработок.

Отдельная статья закона посвящена предотвращению отравления медоносных насекомых

Регистрировать пасеки тульские пчеловоды не спешат. Хотя, по словам Алексея Косолапченко, это не так уж и сложно: завести паспорт - это бесплатно, сдать пчел и мед на анализ - 600-800 рублей. Словом, все затраты в год обойдутся примерно в две тысячи. Однако есть нюансы. У Нины и Николая Лукьяновых из Епифани 40 ульев. Специально приобрели три участка земли рядом, чтобы пчелы не мешали соседям.

- Пока претензий не было, а помощи не было никогда, да мы и не надеемся, - говорит пасечница.

Она рассказала, что сосед, у которого сто ульев, занялся было оформлением пасеки. Но это потребовало слишком много дополнительных трат: и двухметровым забором надо все огородить, и ульи выкрасить...

- То одно не так сделал, то другое. Говорит, что только на дорогу - все ездил согласовывать - потратил 50 тысяч рублей. Бросил все это оформление и оставил как есть, - рассказала корреспонденту "РГ" Нина Лукьянова. - Еще и налоги надо платить, бухгалтера содержать. А удастся ли получить какую-то поддержку - кто знает. При этом покупателей все меньше.

Сами Лукьяновы на спрос не жалуются - к ним за медом едут из Тулы, из Узловой и даже из Подольска. Несмотря на это, супруги намерены почти в два раза сократить количество ульев. Причина - не всегда удается весь мед продать.

- Будет меньше меда - скорее реализуем. А то из остатков уже начали медовуху делать - ее хорошо разбирают, - поделилась Нина Лукьянова.

Для тех, кто не хочет менять статус физического лица на юридическое, чиновники предлагают регистрироваться в качестве самозанятых. Алексей Косолапченко обратил внимание и на такой аспект в пользу регистрации:

- Если пасека не зарегистрирована, о ней не знают в администрации, могут не предупредить о возможной потраве. Регистрация - точка соприкосновения пасечников, аграриев и властей.

Что отрадно, в новом законе много внимания уделяется "пчелиной безопасности". Отдельная статья посвящена предотвращению отравления медоносных насекомых пестицидами и агрохимикатами. "Не позднее, чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов, лица, ответственные за проведение таких работ, обеспечивают доведение до населения населенных пунктов, расположенных на расстоянии до семи километров от границ, запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков, через СМИ информации о таких работах", - говорится в документе. Причем нужно сообщать не только о сроках обработки полей химикатами, но и информировать об опасных свойствах веществ и уточнять рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях. Более того, как пояснил Косолапченко, аграрии должны еще и по всему полю расставить таблички с указанием, когда и чем оно обработано. Кроме того, оговаривается использование только официально зарегистрированных в нашей стране лекарственных препаратов. Радуют пасечников и разделы, связанные с борьбой с медовым фальсификатом.

- В этом году случаев потравы пчел стало заметно меньше, - заметила Валентина Пенар. - Это результат и появившегося закона, и большой работы властей с хозяйствами и с пчеловодами.