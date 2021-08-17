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17.08.2021 18:11
Рубрика: Власть

Путин обсудил с ивановским губернатором инвестиции, дороги и жилье

Текст: Кира Латухина
В Ивановской области все хорошо с инвестициями, но есть вопросы по экологии, коммунальным сетям и обманутым дольщикам. О развитии региона президент Владимир Путин поговорил с губернатором Станиславом Воскресенским на встрече в Кремле.
Станислав Воскресенский рассказал Владимиру Путину о проблемах Ивановской области. Фото: РИА Новости Станислав Воскресенский рассказал Владимиру Путину о проблемах Ивановской области. Фото: РИА Новости
Станислав Воскресенский рассказал Владимиру Путину о проблемах Ивановской области. Фото: РИА Новости

Владимир Путин предложил начать с инвестиций, заметив, что в целом ситуация складывается неплохо. Главной задачей Воскресенский назвал повышение доходов людей и улучшение качества жизни. "Действительно, по итогам 2020 года мы стали лидером в Центральной России по темпам роста инвестиций в основной капитал. В стране мы вошли в десятку", - сообщил он. В пандемию предприниматели воспользовались тем, что мир изменился, "не ныли", и за 2020 год предприятия области стали третьими в стране после Москвы и Петербурга по объемам онлайн-продаж, рассказал губернатор.

Фото: <a href="https://www.ivanovoobl.ru/search?q=%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&order_by=DESC&type=news&id=39179" rel="nofollow" target="_blank"> Правительство Ивановской области</a>
В Иванове открыли первую в России арт-резиденцию на вокзале

Для привлечения инвестиций нужны дороги. За прошлый год в регионе отремонтировали рекордное за 20 лет их количество - более 450 км. "Практически на 90 процентов завершили опорную сеть региональных дорог", - отметил Воскресенский. В Иванове теперь современный вокзал, один из самых красивых в России. С момента запуска скоростного сообщения между Иваново и Москвой перевезено с 2018 года уже более 2,5 млн пассажиров. А сеть комфортных поездов "Орлан" связала малые города с областным центром.

Президент поднял ряд тем, которые "носят уже застарелый характер". Первая - большой износ коммунальных сетей. Для повышения уровня жизни и доходов граждан нужны инвестиции и новые рабочие места. Но жизнь людей связана прежде всего с коммунальной инфраструктурой. "Понятно, что это дорого стоит и требует много времени, но существуют же разные способы решения этой проблемы, в том числе и концессии, и привлечение средств, инфраструктурные кредиты", - напомнил Путин и спросил, идет ли работа с правительством. "Вы абсолютно правы, износ кое-где просто колоссальный, люди от этого страдают", - согласился собеседник. По теплосетям идет работа с кабмином с учетом предложенных в Послании мер - инфраструктурных бюджетных кредитов под 3 процента. "Но нужно внимательно все посчитать", - заметил Воскресенский. "Мне некоторые губернаторы жаловались, что заходят крупные компании, а толку никакого нет, только деньги уходят. Я это все знаю", - заметил Путин. Но возможные ошибки можно предусмотреть и не допускать, считает он.

Президент поручил губернатору Ивановской области решить проблему дольщиков в регионе

Второй чувствительный вопрос - накопленный ущерб в экологии, продолжил Путин. Речь об объектах химической промышленности. Здесь помощь уже оказана в рамках нацпроекта, пояснил губернатор. Работа начинается в этом году. Также президент попросил обратить внимание на обманутых дольщиков. "Знаю, что вы этим занимаетесь, не бросайте ни в коем случае. Насколько я понимаю, там еще 28 проблемных домов", - заметил он. В 2017 году было 2760 договоров, сейчас осталось 792, привел цифры Воскресенский. По большей части уже есть решение, идет работа с фондом обманутых дольщиков в рамках "ДОМ.РФ" и со строителями - чтобы доделывали в обмен на более льготный порядок предоставления участков, сообщил он. "Эту задачу надо дорешать, говоря по-простому", - заключил Путин.

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