Путин призвал решить вопрос обманутых дольщиков в Ивановской области

Тему обманутых дольщиков нельзя бросать, заявил президент на встрече с ивановским губернатором в Кремле.

"Знаю, что вы этим занимаетесь, не бросайте ни в коем случае", - подчеркнул Владимир Путин. "Насколько я понимаю, там еще 28 проблемных домов", - добавил он.

"У нас по обманутым дольщикам в 2017 году, когда я начал работу, было 2760 договоров, сейчас осталось 792 договора долевого участия, если мне не изменяет память", - отчитался Станислав Воскресенский. "По большей половине уже есть решение, и здесь мы работаем тесно с фондом обманутых дольщиков в рамках "ДОМ.РФ"", - рассказал он.

"Мы здесь консолидируем не только усилия фонда обманутых дольщиков, но и с нашими строителями работаем, чтобы достраивали в обмен на более льготный порядок предоставления земельных участков. В общем, ищем решения", - продолжил Воскресенский.

"Эту задачу надо дорешать, говоря по-простому", - распорядился Путин.