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17.08.2021 09:37
Рубрика: Экономика

Собянин: До конца года в Москве появятся еще 300 электробусов, 200 из них - московской сборки

Текст: Александр Мелешенко

За три года с момента поставки первых электробусов в Москву городской электробусный парк стал самым крупным в Европе и продолжает расти. Если в Лондоне сегодня работают 400 электробусов, в Берлине 200, а в Париже 150, то в российской столице их уже 700. Об этом на своем персональном сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Константин Завражин
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"Московские электробусы обслуживают 56 маршрутов. За три года работы они прошли больше 40 млн км и перевезли свыше 100 млн пассажиров. Юбилейный электробус N700 выпустил новый сборочный центр КАМАЗ, открытый в апреле 2021 года на базе Сокольнического вагоностроительного завода", - объяснил градоначальник.

Производитель будет заниматься и дальнейшим обслуживанием электробусов - город закупает их по контрактам жизненного цикла. Собянин считает, что благодаря этому поставщик сам заинтересован, чтобы машины работали бесперебойно и безопасно.

Мэр уточнил, что 700-й электробус поступил в город в партии, купленной на деньги, полученные от размещения "зеленых" облигаций. Эти заемные средства идут на проекты, которые способствуют улучшению экологической ситуации. "До конца года парк "Мосгортранса" пополнят еще 300 "зеленых" инновационных машин, 200 из них - московской сборки", - добавил Собянин.

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