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17.08.2021 18:58

Сотрудник Калининской АЭС завоевал серебро на AtomSkills-2021

Завершен VI Отраслевой чемпионат профессионального мастерства Госкорпорации "Росатом" по методике WorldSkills - AtomSkills-2021.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

С 11 по 16 августа в традиционном очном формате на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо" состязались участники и эксперты из 16 дивизионов Росатома. Электроэнергетический дивизион в составе сборной атомных станций России представляли 6 сотрудников Калининской АЭС и дочерних организаций в номинациях "Охрана труда" и "Управление жизненным циклом".

Фото: пресс-служба МИФИ
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Инженер по ремонту и наладке электроэнергетического оборудования электрического цеха Калининской АЭС Дарья Беспалько завоевала серебряную награду в компетенции "Охрана труда". Ее наставник, эксперт, ведущий инженер по эксплуатации II очереди химического цеха Калининской АЭС Андрей Никитин определен главным экспертом компетенции "Охрана труда" на чемпионате AtomSkills-2022.

"В этом году было 6 модулей, три из которых - презентационные. Борьба была напряженная, тяжелая, но мы готовились, старались и, я считаю, отлично справились с поставленной задачей! Не останавливаемся, будем продолжать работать дальше, в том же духе!" - поделилась впечатлениями по итогам чемпионата Дарья Беспалько.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Калининская АЭС

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