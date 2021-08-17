Сотрудник Калининской АЭС завоевал серебро на AtomSkills-2021

Завершен VI Отраслевой чемпионат профессионального мастерства Госкорпорации "Росатом" по методике WorldSkills - AtomSkills-2021.

С 11 по 16 августа в традиционном очном формате на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо" состязались участники и эксперты из 16 дивизионов Росатома. Электроэнергетический дивизион в составе сборной атомных станций России представляли 6 сотрудников Калининской АЭС и дочерних организаций в номинациях "Охрана труда" и "Управление жизненным циклом".

Инженер по ремонту и наладке электроэнергетического оборудования электрического цеха Калининской АЭС Дарья Беспалько завоевала серебряную награду в компетенции "Охрана труда". Ее наставник, эксперт, ведущий инженер по эксплуатации II очереди химического цеха Калининской АЭС Андрей Никитин определен главным экспертом компетенции "Охрана труда" на чемпионате AtomSkills-2022.

"В этом году было 6 модулей, три из которых - презентационные. Борьба была напряженная, тяжелая, но мы готовились, старались и, я считаю, отлично справились с поставленной задачей! Не останавливаемся, будем продолжать работать дальше, в том же духе!" - поделилась впечатлениями по итогам чемпионата Дарья Беспалько.