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17.08.2021 11:48
Рубрика: Экономика

Средний размер микрозайма в России растет второй месяц подряд

Текст: Александр Проценко

В России второй месяц подряд растут кредиты, которые население берет в микрофинансовых организациях, сообщает Национальное бюро кредитных историй. В июле средний размер такого микрозайма увеличился еще на 1% - до 8,56 тысячи рублей.

Фото: iStock
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"В июле 2021 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тыс. руб.) составил 8,56 тыс. рублей, - отмечается в сообщении НБКИ. - По сравнению с предыдущим месяцем он увеличился на 1,0% (в июне 2021 года - 8,48 тыс. руб.). При этом данный показатель растет уже второй месяц подряд, увеличившись по сравнению с маем на 1,9% (в мае 2021 года - 8,40 тыс. руб.)". В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост среднего чека микрозайма составил 4,7%.

Больше и чаще такие кредиты берут в европейской части России. В июле наибольший средний размер "займа до зарплаты" был зафиксирован в Москве (10,57 тысячи рублей), Белгородской области (9,67 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (9,67 тысячи рублей), а также в Ростовской (9,56 тысячи рублей) и Московской (9,55 тысячи рублей) областях. Но самый серьезный рост среднего чека микрозайма в июле по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Приморский край (+4,2%), Архангельская область (+4,1%), Республика Татарстан (+3,9%) края, а также Ставропольский край (+3,4%) и Иркутская область (+3,4%).

В ряде регионов средний размер микрозайма, напротив, снизился, в том числе, в Воронежской (-9%) и Саратовской (-2,2%) областях, а также в Республике Саха (Якутия) (-2,1%) и Омской области (-1,8%).

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