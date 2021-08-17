Суд арестовал убийцу девушки в Свибловском парке

Бабушкинский суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО приезжего из Средней Азии мужчину, обвиняемого в убийстве женщины в Свибловском парке.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу до 13 октября 2021 года, в отношении Сирожиддина Акрамова", - сообщили корреспонденту в пресс-службе Бабушкинского суда.

Акрамову предъявлено обвинение в убийстве, кроме того он подозревается в попытке изнасилования. По данным СК, около полчетвертого утра 14 августа в сквере вблизи Лазоревого проезда в Москве было обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения. Убийцу спугнул охранник жилого комплекса, в котором жила жертва, мужчина услышал крик из парка. Увидев свидетеля, злоумышленник бросился в Яузу и скрылся вплавь. На следующий день его задержали. Уроженец Узбекистана, который занимался ремонтом квартир в этом же районе, признался в убийстве. Погибшая женщина вышла на раннюю утреннюю пробежку, у нее осталось двое маленьких детей.