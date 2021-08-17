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17.08.2021 18:13
Рубрика: Власть

Светлана Разворотнева: Сергей Собянин откликнулся на просьбу жителей Нагатинского затона

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

Москвичи добились изменения проекта пешеходного моста над старым руслом Москвы-реки, который должен был проходить мимо их окон. По просьбам жителей Светлана Разворотнева, советник мэра по вопросам ЖКХ, обратила внимание градоначальника на эту проблему.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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По информации Светланы Разворотневой, пешеходный мост, который в соответствии с городской программой планируют построить в районе Нагатинский затон, соединит жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной со строящейся станцией метро "Нагатинский затон". По мнению москвичей, проектировщик значительно завысил габариты объекта, а именно - его высоту. В результате пешеходный мост должен был располагаться на расстоянии 4-5 метров от окон квартир жилых домов. Причина подобного инженерного решения давно устарела - затон, над которым планируется строительство, до сих пор включен в перечень водных путей акватории Москвы-реки, хотя судоходства там практически нет. Проект моста предполагал прохождение под ним судов.

- Жители добивались изменения проекта: предлагали снизить судоходный габарит моста, предусмотреть прохождение по нему велосипедной дорожки, вносили и другие инициативы. Писали обращения, собирали подписи. Также я задала вопрос по поводу моста лично Сергею Семеновичу Собянину, - рассказала советник.

Мэр поручил разобраться в вопросе соответствующие ведомства и на днях получен ответ: Министерством транспорта России ведется работа по исключению Нагатинского затона Москвы-реки из перечня водных путей, а Москомархитектурой - по корректировке проекта планировки с учетом предложений и замечаний москвичей.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Наша общая задача, чтобы изменения, которые происходят в городе, были во благо его жителям, учитывали их желания и потребности. Добиться этого можно только в прямом диалоге и опираясь на мнение горожан. Сергей Семенович внимательно отнесся к этой ситуации. Я рада, что нам удалось достичь взаимопонимания с городскими властями и мы планируем продолжить эту работу, - подчеркнула Светлана Разворотнева.

Сейчас жители Нагатинского затона ждут более подробную информацию: их интересует, каким станет проект моста после внесения изменений и будет ли у них возможность обсудить его с проектировщиками.

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