Светлана Разворотнева: Сергей Собянин откликнулся на просьбу жителей Нагатинского затона

Москвичи добились изменения проекта пешеходного моста над старым руслом Москвы-реки, который должен был проходить мимо их окон. По просьбам жителей Светлана Разворотнева, советник мэра по вопросам ЖКХ, обратила внимание градоначальника на эту проблему.

По информации Светланы Разворотневой, пешеходный мост, который в соответствии с городской программой планируют построить в районе Нагатинский затон, соединит жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной со строящейся станцией метро "Нагатинский затон". По мнению москвичей, проектировщик значительно завысил габариты объекта, а именно - его высоту. В результате пешеходный мост должен был располагаться на расстоянии 4-5 метров от окон квартир жилых домов. Причина подобного инженерного решения давно устарела - затон, над которым планируется строительство, до сих пор включен в перечень водных путей акватории Москвы-реки, хотя судоходства там практически нет. Проект моста предполагал прохождение под ним судов.

- Жители добивались изменения проекта: предлагали снизить судоходный габарит моста, предусмотреть прохождение по нему велосипедной дорожки, вносили и другие инициативы. Писали обращения, собирали подписи. Также я задала вопрос по поводу моста лично Сергею Семеновичу Собянину, - рассказала советник.

Мэр поручил разобраться в вопросе соответствующие ведомства и на днях получен ответ: Министерством транспорта России ведется работа по исключению Нагатинского затона Москвы-реки из перечня водных путей, а Москомархитектурой - по корректировке проекта планировки с учетом предложений и замечаний москвичей.

- Наша общая задача, чтобы изменения, которые происходят в городе, были во благо его жителям, учитывали их желания и потребности. Добиться этого можно только в прямом диалоге и опираясь на мнение горожан. Сергей Семенович внимательно отнесся к этой ситуации. Я рада, что нам удалось достичь взаимопонимания с городскими властями и мы планируем продолжить эту работу, - подчеркнула Светлана Разворотнева.

Сейчас жители Нагатинского затона ждут более подробную информацию: их интересует, каким станет проект моста после внесения изменений и будет ли у них возможность обсудить его с проектировщиками.