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17.08.2021 19:37
Рубрика: Общество

Татьяна Буцкая выдвинула ряд предложений, как улучшить жизнь людей с инвалидностью

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Ольга Крылова Фото: Ольга Крылова
Фото: Ольга Крылова

В столице прошел круглый стол "Комфортная жизнь для людей с инвалидностью". В обсуждении проблем, которые волнуют сообщество людей с ограниченными возможностями приняли участие детский омбудсмен Анна Кузнецова и лидер общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая. На встрече удалось сформировать целый ряд предложений для включения в Народную программу партии. Ключевыми темами дискуссии стали вопросы безбарьерной среды, транспортного обслуживания людей с инвалидностью, а также поддержки членов семей, которые ведут уход за пациентами.

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Анна Кузнецова потребовала не допустить сокращения финансирования на программу "Доступная среда" в регионах. "В некоторых регионах она исключается при формировании бюджета. Это недопустимо. Нужно стоять на защите интересов людей с особенностями развития. Развивать безбарьерную среду".

Прозвучали данные программы Сергея Собянина "Лучший город Земли", согласно которой 100% новых станций метро, 90% общественного транспорта и 86% общественных зданий должны быть обеспечены пандусами и подъемниками для маломобильных граждан. В регионах картина хуже.

Татьяна Буцкая обратила внимание на проблему недостаточной поддержки членов семей людей с инвалидностью. "Чаще всего люди с инвалидностью не одни, рядом с ними родные и близкие. Они взяли на себя непростой и благородный труд, который государство должно поощрять особенно. Например, для тех, кто постоянно возит на своей машине людей с инвалидностью І и ІІ группы необходимо обнулить транспортный налог до 250 л.с.", - предложила лидер "Совета Матерей".

Она сообщила, что к ней поступают обращения по поводу увеличения выплат для тех, кто постоянно ухаживает за человеком с инвалидностью: возможности работать у них, фактически нет, а пособие сегодня всего 1200 рублей. "Это чудовищно мало, причем они могут лишиться даже этой выплаты, если где-то подрабатывают официально, - сказала Татьяна Буцкая. - Выплаты надо поднимать хотя бы до прожиточного минимума, и на их получение не должно влиять наличие других денежных поступлений, тем более, официальной работы с белой зарплатой".

Кузнецова предложила новые формы помощи детям с инвалидностью

Еще один участник круглого стола - председатель Совета ассоциации волонтерских центров Артем Метелев отметил важность расширения мер проекта "Доступная среда". Практика добровольческой работы показывает, что услуга социального такси чрезвычайно востребована. Даже в Москве, где парк соцтакси составляет 170 автомобилей, а за год выполняется 170 тысяч заказов, людям с инвалидностью приходится ждать.

Руководитель Московского реготделения "Российских студенческих отрядов" Юлия Дрожжина поддержала идею Татьяны Буцкой по переформатированию дворовых пространств под нужды людей с ограничениями по здоровью. Лидер "Совета Матерей" отметила, что программа реновации должна включать стандарты благоустройства дворов, рассчитанные на людей с ограничениями - чтобы ни к кого не было трудностей при передвижении по подъезду, двору и своему району.

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