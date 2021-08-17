Участники всероссийского форума узнали о брянском опыте

В свердловской области прошел "Всероссийский День поля-2021". Были показаны различные сорта сельскохозяйственных культур, новинки сельхозтехники и оборудования. Брянский губернатор Александр Богомаз по видеосвязи выступили с докладом, который вызвал немалый интерес участников встречи. Он рассказал о том, за счет чего сельхозпредприятия области стали получать рекордные урожаи.

В этом году выставочный комплекс под открытым небом разместился на площади 80 гектаров. Часть агротехнологической выставки можно было посмотреть только по интернету. Однако необходимость в живом общении с каждым годом растет, так как технологии возделывания земли совершенствуются, а их детали требуют порой долгого обсуждения. На Урал отправились заместитель губернатора Борис Грибанов, директор департамента сельского хозяйства Брянской области Владимир Ториков, ректор Брянского государственного аграрного университета Николай Белоус. Завод "Брянсксельмаш" представил уборочную технику, которая выпускается вместе с белорусским предприятием. Ее могли посмотреть год назад и под Брянском, где прошел крупнейший смотр достижений отечественного АПК. Тогда на выставке побывал Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, который дал высокую оценку уровню развития АПК области.

На уральском форуме Александр Богомаз принял участие в пленарном заседании "Растениеводство России: стратегические ориентиры на 2021 год и инструменты их достижения". Хотя неблагоприятные погодные условия и даже катаклизмы мешали в этом году крестьянству, урожай зерновых и других культур обещает стать одним из лучших в истории России. Применение в растениеводстве лучших технологий и высокоэффективной техники постепенно выводит российское земледелие из зоны риска. Об этом и говорил на пленарном заседании Александр Богомаз. Наряду с ним было предоставлено слово руководителям Краснодарского края и Пензенской области, где тоже получают очень высокие урожаи. Как отметил Дмитрий Патрушев, Брянская область в 2020 году собрала рекордное количество зерна и масличных культур, став одновременно бесспорным лидером по производству картофеля в России.

Прямое телевизионное включение, во время которого Александр Богомаз выступил перед участниками "Дня поля", произошло на фоне уборки зерновых в Стародубском районе. Глава области рассказал министру сельского хозяйства и своим коллегам о ходе уборочной и планах. Рядом находились руководители лучших предприятий сельского хозяйства Брянской, в том числе Герой Социалистического труда Георгий Лобус, который в этом году проводит 67-ю уборочную кампанию.

Погода в очередной раз испытывала крестьян. Дождливая весна не позволяли технике выйти в поле, а в июне температура воздуха доходила до 37 градусов. Уборочную тоже сдерживают дожди.

- Мы находимся в поле, над которым в семь утра еще шел дождь, но тем не менее за моей спиной идет уборка хлеба. На этом поле урожайность составляет более 80 центнеров с гектара, - сообщил Александр Богомаз. - За последние пять лет мы приобрели 297 современных комбайнов, построили 34 зерносушильных комплекса, которые позволяют нам в день сушить более 60 тысяч тонн зерна. Инженерное сопровождение сельского хозяйства, технологии, семена и удобрения позволяют нам получать высокий урожай и сохранять его. У нас в этом году было посеяно 409 тысяч гектаров зерновых. Убрана почти половина площадей, урожайность составляет 50,1 центнера с гектара. Она выше, чем была ранее, хотя показатели прошлого года, когда мы намолотили 2260 тысяч тонн зерна, стали для нас рекордными. За последние 6 лет мы увеличили производство зерна на 313 процентов. Сегодня Брянская область производит его в 2,5 раза больше, чем в лучшие годы советской власти. У нас цель - получать более трех миллионов тонн зерна.

Область стала активно выращивать технические культуры

Область стала активно выращивать технические культуры, которые позволяют получать крестьянству хорошую прибыль. Под рапс, подсолнечник, сою отдали в этом году более 80 тысяч гектаров. Причем посевы рапса увеличили более чем на 70 процентов по сравнению с прошлым годом, подсолнечника - почти вдвое. Губернатор пояснил, что в прошлом году министр, обходя брянские поля, предложил выращивать озимый рапс:

- Хочу доложить, что эту задачу мы выполнили. В этом году у нас озимого рапса посеяно 42900 гектаров - 15,5 процента общероссийского объема. Убрано 97 процентов, намолот составил 163 тысячи тонн, средняя урожайность - 40,1 центнера с гектара, это первый показатель в России. Более того, мы первые в мире. Сегодня средняя урожайность в Евросоюзе меньше 30 центнеров с гектара. В Англии, где в основном и растет озимый рапс, урожайность составляет 34 центнера, в Германии и Чехии по 33.

При этом Брянская область имеет не такие уж хорошие климатические условия, а почвы здесь считаются бедными - гумус на лучших полях составляет 2,2 процента. Тем не менее современные технологии позволяют получать очень высокие урожаи. По объему вносимых минеральных удобрений область находится на третьем месте в России, но губернатор считает, что этот показатель нужно наращивать до уровня Германии.

Брянская область производит миллион тонн кукурузы на зерно, а вся страна - 13. На здешних полях собирают более 15 процентов всего российского картофеля. Причем уже не первый год брянские хозяйства поставляют картофель для переработки в Белоруссию, где из него производят каждую вторую пачку чипсов. Урожайность раннего картофеля, который поставляется во все края страны, составила около 300 центнеров с гектара.

Александр Богомаз поблагодарил за поддержку министерство и правительство Российской Федерации:

- За последние шесть лет Брянская область получила 65 миллиардов рублей по различным программам. Только в этом году наши сельхозпроизводители взяли 14,3 миллиарда рублей краткосрочных кредитов по ставке не выше трех процентов. Еще пять лет назад трудно было подумать, что в нашей стране появятся такие возможности, какими не каждая страна может похвастаться. В Германии краткосрочные кредиты даются сроком на полгода со ставкой 14 процентов.

По словам губернатора подъем сельского хозяйства уже позволил улучшить благосостояния сельских жителей. Зарплата более 33 тысяч жителей села выше средней по экономике.

- Задачу повышения продовольственной безопасности, которую ставит перед нами президент нашей страны, мы целенаправленно выполняем, - заявил Александр Богомаз.