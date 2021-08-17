В Ярославле изучили парадоксы экономики семейного бюджета

Масштабный исследовательский проект ученых Ярославского государственного университета имени Демидова (младшего научного сотрудника кафедры финансов и кредита Ивана Кирсанова и его научного руководителя, доктора экономических наук Людмилы Парфеновой) посвящен изучению неблагоприятных эффектов и парадоксов экономики домохозяйств, отличительная черта которых, полагают специалисты, - иррациональные модели принятия решений.

Парадоксальность стратегий в отношении семейного бюджета, считают они, отмечается в первую очередь при распоряжении накоплениями, покупке и продаже валюты, выборе ипотеки, игре на фондовых биржах и проведении других финансовых операций. Например, в последние годы, поясняют ученые, российские семьи все чаще прибегают к модели кредитного потребления, игнорируя неблагоприятные изменения процентной ставки. При этом прослеживается парадоксальный тренд на увеличение объема депозитов, хотя в условиях высокой реальной инфляции наиболее верной стратегией является активное потребление.

- Домашние хозяйства стараются поддержать свое потребление за счет дорогих кредитов в надежде на увеличение реальных доходов в будущем. При этом они стараются сохранить средства, размещая их на депозитах с процентными ставками, которые не покрывают инфляцию. В долгосрочной перспективе такое финансовое поведение только ухудшит их положение, так как увеличение сбережений будет скомпенсировано инфляцией и долговой нагрузкой, - считает Иван Кирсанов.

Особый интерес, по его мнению, вызывает поведение домохозяйств в периоды кризисов. Например, россияне традиционно считают недвижимость выгодным вариантом инвестирования средств. Ярко проявилась эта тенденция в апреле - июле 2020 года, когда портфель ипотечных займов российских банков вырос на 50 процентов. Несмотря на проблемы с поиском работы и приостановку экономической деятельности из-за коронавируса, семьи активно брали ипотечные кредиты.

- Это может быть проявлением эффекта чрезмерной оценки собственных финансовых возможностей и недооценки рисков, - полагает ученый.

Прослеживается парадоксальный тренд на увеличение объема депозитов

Объяснить поведение семей в усложнившихся условиях современной экономики, по мнению ученых, позволяют подходы и модели поведенческой экономики. В рамках этого направления исследователи изучают именно ситуации, при которых хозяйствующие субъекты проявляют признаки иррационального поведения, и стараются найти факторы, которые на это влияют.

- Каждому может казаться, что мы принимаем рациональные решения в финансах. Однако на уровне макроэкономики именно деятельность отдельных семей оказывается крайне непредсказуемым фактором. При этом государство может влиять на них исключительно косвенно, - поясняют авторы исследования.

Домохозяйства, по их мнению, формируют запрос на потребление определенных товаров и услуг, тем самым создавая новые тренды. Но для экономики более важны их финансовые ожидания. Особенно важным становится изучение ожиданий и поведенческих особенностей домохозяйств в кризисные периоды, потому что резкие, кардинальные изменения в экономике заставляют домашние хозяйства отклоняться от рациональной модели потребления и принимать необдуманные финансовые решения.