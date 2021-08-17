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17.08.2021 12:03
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье во время испытаний разбился военно-транспортный самолет Ил-112В

Текст: Иван Петров
Во вторник в районе подмосковного аэродрома "Кубинка" во время тренировочного полета разбился военно-транспортный самолет Ил-112В. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение при заходе на посадку, упав в лесополосу, примыкающую к аэродрому.

Фото: Shakib Rahmani / AFP
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Выяснять причины, приведшие к авиакатастрофе, будет специально назначенная комиссия, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации. На появившемся в телеграм-каналах видео запечатлено, как у снижающегося самолета полыхает огонь под крылом - в районе двигателя.

По предварительным данным, все члены экипажа самолета погибли.

Накануне сообщалось, что первый образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В совершил перелет из Воронежа на аэродром в Кубинку. Его планировалось продемонстрировать в ходе предстоящего форума "Армия-2021".

Справка "РГ"

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.

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