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17.08.2021 00:57
Рубрика: Общество

В подмосковных школах начали устанавливать автоматы по приему вторсырья

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 185(8536)
В 50 подмосковных школах к 1 сентября установят вендинговые аппараты по приему пластиковой и жестяной упаковки. "Мы выбрали 8 пилотных муниципалитетов, где в школах появятся подобные фандоматы. Это Мытищи, Балашиха, Химки, Долгопрудный, Королев, Красногорск, Подольск и Домодедово", - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства области Антон Велиховский.
Было время, когда в школах "охотились" на макулатуру. Теперь - сезон банок и пластиковых бутылок. Фото: mosreg.ru Было время, когда в школах "охотились" на макулатуру. Теперь - сезон банок и пластиковых бутылок. Фото: mosreg.ru
Было время, когда в школах "охотились" на макулатуру. Теперь - сезон банок и пластиковых бутылок. Фото: mosreg.ru

Фандоматы по приему тары в столичном регионе прижились давно. Владельцы сетевых магазинов начали устанавливать их еще в 2019 году. Тогда это было чем-то вроде модного экологического увлечения и дополнительного способа привлечь покупателей в магазин. За каждую опущенную в аппарат пластиковую бутылку или жестяную банку на бонусную карту магазина начисляются баллы, которыми можно расплатиться за покупки. Такие аппараты и сейчас стоят в магазинах, правда, далеко не в каждом, поэтому бутылки привыкли сдавать только те граждане, чьи дома находятся рядом с магазинами-счастливчиками. Однако в этом году в области заговорили о массовой установке фандоматов в общественных местах - во дворах, в парках, на железнодорожных станциях.

Фото: Gettyimages
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Всего планируется установить порядка 900 автоматов. Как утверждает Велиховский, 64 уже стоят, причем массовая установка на улицах еще, по сути, не начиналась. Пока фандоматами оснащают предприятия и организации с большим штатом сотрудников. К примеру, три аппарата поставлены в Красногорске, в областном Доме правительства. И по данным регионального мусорного оператора, компании "РТ-инвест", они за неделю приносят порядка 22 килограммов чистого полимерного сырья - пластиковых бутылок и алюминиевых банок. "Этого количества как раз хватает на то, чтобы изготовить одну уличную скамью, а из металла - детский велосипед", - рассказали "РГ" в пресс-службе компании.

Фандоматы за неделю приносят порядка 22 килограммов чистого полимерного сырья - пластиковых бутылок и алюминиевых банок

Теперь фандоматы появятся и в школах. "Это поможет приучить детей к культуре обращения с отходами, тогда и на улицах мусора сразу станет меньше", - уверен председатель Московской областной организации "Всероссийское общество охраны природы" Тимур Усманов.

Пока остается открытым вопрос о том, как поощрять тех, кто готов доносить тару до автомата. Пока в обмен на пустые бутылки школьники будут получать бонусные баллы, которыми можно расплатиться, например, в ресторане быстрого питания. А главным бонусом уличных фандоматов делают пополнение транспортных карт. Но, конечно, самым желаемым поощрением жители называют обычные деньги. Пока такой функции у вендинговых аппаратов нет. Впрочем, в Подмосковье устанавливают фандоматы российского производства, их интеллектуальную начинку можно в случае чего перепрограммировать с баллов на монеты.

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