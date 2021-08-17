В строительстве началась жесткая конкуренция за работников

Строительные компании переживают кадровый кризис. С прошлого года приток рабочих из стран ближнего зарубежья сократился как минимум на три четверти. По оценкам экспертов, в ближайшие годы дефицит сохранится.

Приток строителей-мигрантов резко сократился. И восстановится не скоро. Фото: Татьяна Андреева

Сейчас разрабатывают закон, который будет регулировать приглашение иностранных рабочих. А в регионах есть встречное предложение - решать проблему, развивая систему профобразования. Однако многие строители обе эти меры не считают выходом из кризиса. Но не лукавят ли они? Как же помочь отрасли, выясняли корреспонденты "РГ".

Диплом в никуда

В Иркутской области подготовку рабочих строительного профиля ведут 11 средних специальных учебных заведений, сообщили в минстрое региона.

В этом году они планируют выпустить 1,5 тысячи спецов - от монтажников и крановщиков до сварщиков и сантехников. А набор абитуриентов намерены увеличить. Через три года будет новое пополнение. Можно рассчитать, на сколько еще надо поднять набор, чтобы удовлетворить потребности отрасли. Однако, как признаются в минстрое, реальные нужды строительных компаний неизвестны. До 2020 года они уповали на иностранные кадры. И не направляли данные о вакансиях. "В первый год после учебы трудоустраиваются по профессии не более 52 процентов. В прошлом году - около трети выпускников", - отметили в минстрое Приангарья.

А до строительных площадок добираются и вовсе единицы. Многие занимаются прокладкой нефте-, газопроводов и обустройством месторождений. Их квалификация вполне устраивает работодателей. И молодым они щедро платят. Может, и другим строительным компаниям не стоит скупиться? С учетом, конечно, что возможности у них не такие, как в нефтянке.

Чартерный завоз

Замещение иностранцев россиянами в строительной отрасли происходит, но эти цифры незначительные, не стал скрывать директор департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов. И тут же сообщил, что в регионе иностранцев привлекать стало проще. Проблема с кадрами в регионе обострилась в 2021 года, когда все поняли, что границы быстро не откроют. А за год предстоит сдать 2,6 миллиона "квадратов" жилья, но и заниматься строительством Деревни Универсиады-2023 и Екатеринбургской кольцевой автдороги.

В феврале "Уральское объединение строителей", куда входит свыше 1,8 тысячи компаний, предложило организовать "зеленый коридор" для рабочих из СНГ. Дефицит кадров на тот момент составлял 40-50 процентов. "Больше всего нужны каменщики, отделочники, арматурщики, бетонщики", - комментировал ситуацию гендиректор саморегулируемой организации Сергей Ренжин.

Аналогичная ситуация была и в других регионах. Голос отрасли власти услышали: в апреле сняли ограничения на въезд в Россию граждан Азербайджана, Армении, Киргизии и Казахстана. А из стран с безвизовым режимом предложили приглашать по федеральному алгоритму. И опять закавыка: на уральские стройки всегда нанимались приезжие из Узбекистана и Таджикистана. Оформлялись к мелким подрядчикам и субподрядчикам, а те не проходили по критериям. Позвать иностранца на работу могла компания со штатом 250 человек и оборотом не менее двух миллиардов рублей в год. И снова пришлось просить отменить или смягчить входной ценз для приглашающей стороны. В мае в алгоритм внесли поправки: теперь привлекать иностранцев могут группы компаний и подрядчики, действующие в интересах генподрядчика. Это помогло стабилизировать ситуацию. А полугодие область закрыла с приростом ввода жилья на 150 процентов к тому же периоду 2020 года.

В строительной отрасли Белгородчины есть специалисты, которые получают по 300 тысяч рублей в месяц. При средней зарплате в регионе около 40 тысяч

Власти Свердловской области отработали и свои региональные процедуры. Иностранцев, действительно, привлекать стало проще. Примерно раз в две-три недели межведомственная комиссия рассматривает заявки на организованный набор. Их утверждают в Москве. Потом составляют поименные списки и согласовывается процедура чартерных перевозок.

"Мы договорились с агентствами по внешнетрудовой миграции Узбекистана и Таджикистана о взаимовыгодном сотрудничестве, - подтверждает заместитель гендиректора "Уральского объединения строителей" Денис Снетков. - Агентства государственные, поэтому безвозмездно помогают привлекать кадры по заявкам".

Также они занимаются обучением персонала в стране исхода. Спустя три месяца слушатели получают документы.

Обойдемся сами

Состоящие исключительно из мигрантов строительные бригады в Белгородской области - явление, которое давно здесь не встречается. По словам экспертов регионального рынка, строительный комплекс не зависит от труда иностранцев. В последние годы доля занятых в отрасли мигрантов не набирала и одного процента от числа экономически активного населения региона. В других областях этот показатель превышает и 7-10 процентов. Так что белгородцам есть с чем сравнивать. И все даже такой небольшой показатель, как отмечают сами представители строительных организаций области, имеет большое значение. "Так уж сложилось, что специалисты из Украины прекрасно выполняли фасадные работы, а мигранты из Узбекистана - кровельные, - рассказывает руководитель управления продаж и перспективного развития Белгородской ипотечной корпорации Руслан Мухамедов. - Это сотни людей, и, конечно, теперь, когда их нет, нашим застройщикам приходится непросто".

Где найти строителя

По той ситуации, которая сложилась в регионах, просматривается два пути выхода из кадрового дефицита. И один дополняет другой. Первый - воспитывать свои кадры, а при сильной сети строительных колледжей - обеспечивать ими другие регионы. Но есть проблема.

На стройках требуются квалифицированные мастера - бетонщики, крановщики, каменщики, электрики. Обладают ли вчерашние студенты необходимыми навыками? Есть такое опасение у строительных компаний, что не обладают. Впрочем, если это и так, то поправимо.

Закрытые для трудовых мигрантов границы в строительных фирмах Белгородской области хоть и не сразу, но все-таки назвали шансом для своих. "А чтобы у молодых было мастерство, - отмечют в Белгороде, - нужно развивать наставничества. К мастеру прикреплять двух молодых, и через год каждый сможет уже работать самостоятельно".

Вторая "кочка" на этом пути - зарплата. Мигранты готовы работать за меньшие деньги, чем россияне. И сбивают уровень зарплат на рынках регионов. Как уже говорилось, работодателям надо избавляться от жадности. Вон на Белгородчине хороший мастер по укладке плитки зарабатывает свыше 100 тысяч в месяц. Есть квалификации с доходом и в 300 тысяч при средней зарплате в регионе около 40 тысяч. Перспективная эта отрасль для выбора профессии. Только надо так в регионе дело наладить, чтобы выпускники не маялись без работы.

Второй путь - мигранты. Но только те, которые точно необходимы. Как В Белгородской области - украинцы, мастера фасадов. Вот для таких и надо упрощать въезд. В экспертной среде говорили еще об одном пути: привлекать на стройки пенсионеров, заключенных и студентов. Опрошенные "РГ" специалисты к таким предложениям отнеслись скептически. Вот их аргументы. Стройка - тяжелый труд. Не для пенсионеров. Для заключенных потребуется особый контроль и надзор. Студенты, конечно, могут пригодиться. Но пока учатся, только на подхвате. А потребность в разнорабочих на стройках минимальна, говорят в компаниях.

Мнение

Владимир Корицкий, коммерческий директор сервиса Работа.ру:

- Дефицит строителей на рынке труда связан с несколькими причинами. В первую очередь, на уменьшение количества кадров оказал влияние отток мигрантов из ближнего зарубежья и россиян в родные регионы, который произошел во время пандемии.

Плюс "миграция" специалистов в другие отрасли ради более высокого заработка и стабильной работы. И спрос работодателей на специалистов в строительстве растет значительно быстрее, чем число кандидатов на эти профессии. Поэтому те, кто уже работает в отрасли, повысили требования к заработной плате.

Сейчас идет острая конкуренция строительных организаций за сотрудников, а не наоборот, как это было раньше.

Владимир Литвинов, президент ГК SKY Group, Новосибирск:

- Количество трудовых мигрантов на объектах строительства в Новосибирске снизилось незначительно, примерно на десять процентов. Но вот что интересно: россияне освободившиеся рабочие места занимать не спешат.

Наши соотечественники, к сожалению, отвыкли работать на стройках с полной отдачей. Поэтому страна и нуждается в мигрантах. Если в Европе профсоюзы бастуют против увеличения их числа только потому, что коренное население теряет рабочие места, то в России спокойно относятся к привлечению рабочей силы из-за рубежа.

Подготовили Николай Грищенко, Никита Зайков