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17.08.2021 11:18

В Туле началась масштабная реконструкция мостов

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 185(8536)
К работам приступили сразу на трех мостовых сооружениях, среди которых - Московской путепровод, Баташевский и Демидовский мосты. По словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрия Ярцева, восстановительные работы потребуют более двух миллиардов рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета по программе "Безопасные и качественные дороги".

По словам Дмитрия Ярцева, проектные работы начались в прошлом году, в этом - завершились. Все три объекта прошли государственную экспертизу, определены объемы и источники финансирования. Он также отметил, что на время работ нигде не будет полного прекращения движения транспорта, в том числе электрического, даже с учетом того, что будут переустроены линия ЛЭП и контактная сеть. По проектной документации, которая прошла государственную экспертизу, полного ограничения движения не будет.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Московский путепровод на улице Октябрьской в Туле - сборный железобетонный многопролетный, общей длиной 192,2 метра. Улица Октябрьская не просто главная магистраль Зареченского района областного центра - это еще и главная дорога на Москву. Ежедневно к городскому транспорту здесь прибавляются сотни машин, спешащих в столицу. Этот мост над железной дорогой построили в 1971 году. В 1990-е годы его слегка обновили. Но это был скорее косметический ремонт, а не реконструкция. Жители близлежащих домов с горьким юмором советовали не заглядывать под мост: "А то в Москву ездить перестанете". Специалисты, правда, говорят, что обрушение Московскому путепроводу не грозило, но вид снизу и вправду уже давно был пугающим: бетон начал осыпаться, обнажая несущую арматуру.

Сейчас под мостом работают три бригады сварщиков. Как пояснил Дмитрий Ярцев, в рамках аварийно-восстановительных работ по обеспечению эксплуатационной безопасности сооружения будут установлены временные опоры. Они нужны, чтобы заменить промежуточные опоры для пролетов. "В настоящее время выполнены работы по подготовке щебеночного основания под монтаж плит, а также монтаж опорных железобетонных плит. Ведется подготовка металлоконструкций несущих прогонов", - поясняет главный тульский дорожник.

Ремонт несущих конструкций планируется завершить к середине сентября

Реконструированный мост будет шестиполосным. Как отмечено в проектной документации, конструкция моста включает проезжую часть, железобетонное парапетное ограждение, тротуары, чугунное перильное ограждение, деформационные швы. Под мостом проходит железная дорога. Чтобы защитить ее, в проекте предусмотрены "технологические окна", а также спецтехника не будет выезжать на железнодорожное полотно: реконструкция моста возле рельсов будет проводиться с монтажных автомобильных вышек. К слову, в стоимость входит не только выполнение строительно-монтажных работ, но и компенсация железнодорожникам за технологические перерывы в графике движения.

В Воронеже открыли движение по путепроводу над железной дорогой

Работы идут в рамках муниципального контракта. Их сметная стоимость - около 49 миллионов рублей. Ремонт несущих конструкций планируется завершить к середине сентября. Это первый этап работ по приведению Московского путепровода в нормативное состояние. Стоимость второго этапа реконструкции - около 1,45 миллиарда рублей.

Демидовский путепровод обещают привести в порядок за год, а на ремонт Баташевского моста отводится 15 месяцев. По последнему конкурс уже состоялся, по Демидовскому документация размещена на аукционной площадке.

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