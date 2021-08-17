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17.08.2021 11:49

В Воронежской области разработали программу поддержки овощеводов

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 185(8536)
"Борщевой набор" в Воронежской области наконец начал дешеветь, и эта тенденция обещает быть устойчивой: на прилавки поступает сезонная продукция. Массовая поставка местных овощей в розницу началась в середине августа. На недавнем заседании региональной рабочей группы по контролю цен обсудили перспективы рынка и возможные пути его развития.
Одна из существенных проблем при уборке овощей - нехватка рабочих рук. Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС Одна из существенных проблем при уборке овощей - нехватка рабочих рук. Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Одна из существенных проблем при уборке овощей - нехватка рабочих рук. Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Чиновники побывали в двух крестьянско-фермерских хозяйствах Бобровского района: КФХ "Жикунов", которое занимается выращиванием овощей в поле и в закрытом грунте, и тепличном комплексе ООО "Родина". Их продукция пользуется устойчивым спросом, в том числе в Воронеже. Фермеры реализуют свою продукцию на ярмарках без магазинной наценки, а в оптовых объемах продают прямо с поля, что выходит для покупателей еще дешевле. При такой упрощенной торговле цены на 35-40 процентов ниже рыночных.

Фото: iStock
Минсельхоз сообщил о снижении цен на овощи "борщевого набора"

Однако горожане в массе своей уже не создают запасы овощей на зиму, поэтому отправляться в села и скупать дешевую картошку и морковку мешками - вариант не для всех. Чтобы обеспечить приемлемые цены в рознице, нужно исключить дефицит продукции и иметь мощности для ее качественного хранения.

В правительстве региона разработали программу поддержки овощеводов - помимо действующих субсидий на закупку элитных семян, планируется ввести еще ряд преференций.

Сложность в том, что среди производителей преобладают мелкие хозяйства, не обремененные постоянными контрактами на поставку определенного объема продукции в крупные сети. Такой бизнес - зачастую рулетка. В один год вы сделали ставку на капусту и выиграли за счет хороших цен - на следующее лето капусту посадили все, цены обвалились, вы ничего не заработали и решили переключиться на другую культуру. Еще через год - капуста в дефиците, и вы кусаете локти... Спустить ЛПХ план по сбору тех или иных овощей, а потом еще и заставить продавать их по низким ценам - явно не рыночная мера.

Среди производителей овощей преобладают мелкие хозяйства, не имеющие постоянных контрактов на поставку продукции в крупные сети

Как рассказал заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, в регионе ежегодно производится 420 тысяч тонн овощей открытого грунта. Из них в КФХ и сельхозпредприятиях - всего 50 тысяч. То есть основной объем овощей выращивают в личных подсобных хозяйствах. Областной департамент аграрной политики тем не менее провел работу с основными производителями, определил предполагаемый урожай 2021 года по пяти ключевым культурам из "борщевого набора". Белокочанной капусты соберут около 18 тысяч тонн, картофеля - 11 тысяч, репчатого лука - девять, столовой свеклы - четыре, моркови - 1,8 тысячи тонн. Повлиять теперь можно лишь на посевы под урожай будущего года.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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- Мы требуем от хозяйств увеличить урожай и снизить цены хоть на десять процентов уже сейчас, летом. Забывая, что объем сбора планируется вообще-то за год. Вот у нас как раз зябь под свеклу урожая-2022 пашут, - объяснил глава Бобровского района Анатолий Балбеков. - Чтобы выращивать много овощей, нужно много ручного труда. Узбеки из-за пандемии не приехали, а местные в очередь не стоят. Вот вам главная причина... Поскольку расходы на рабочую силу всегда отражаются в себестоимости продукции, предложить людям зарплату побольше не получается.

Некоторые наблюдатели предлагают вернуться к советской практике и привлекать к уборке овощей горожан. В Ивановской области на такой эксперимент решились сами чиновники. Сотрудники департамента сельского хозяйства и продовольствия в августовские выходные помогли собирать капусту на полях компании "Альянс" в Приволжском районе. Это крупнейший поставщик овощей открытого грунта в регионе, он выращивает также морковь, картофель и свеклу. Продукцию реализуют как через оптовые рынки, так и в федеральных торговых сетях.

Тем временем

В ЦФО продолжают увеличивать производство овощей закрытого грунта. Воронежская область в 2021 году ожидает получить 25,5 тысячи тонн такой продукции. Речь главным образом о томатах и огурцах. Причем объем сбора будет постепенно нарастать за счет вывода на полную мощность новых объектов. Так, комплекс "Воронежский" под Бобровом (специализация - томаты) уже запустил первые 20 гектаров теплиц и начал поставки в магазины области. Теплицы на еще 40 гектарах выйдут на плановые показатели весной 2022 года. Это один из самых масштабных инвестпроектов Черноземья в сфере выращивания овощей в защищенном грунте. На предприятии работают более 300 человек, всего планируется трудоустроить тысячу местных жителей. В течение года предприятие сможет продавать около 13 тысяч тонн томатов через торговые сети Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. Заключены договоры на реализацию и с ведущими федеральными ритейлерами.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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