Камчатский поселок засыпало пеплом после выброса на вулкане Шивелуч

Активизировавшийся вулкан Шивелуч вновь выбросил столб пара и газа с примесью пепла на высоту 3,5 километра над уровнем моря.

Как рассказали в пресс-службе краевого главка МЧС, парогазовое облако ветром отнесло на юго-восток от исполина в сторону Кроноцкого залива. На пути шлейфа располагается поселок Усть-Камчатск. Там сегодня отмечался незначительный пеплопад. Опасности для авиации нет - в районе вулкана воздушные трассы не проходят.

Напомним, что Шивелуч активизировался в конце июля - после сильного землетрясения на Аляске. Сейчас на вулкане почти каждый день регистрируются пепловые выбросы, а по склонам сходит раскаленная лава. Специалисты не исключают, что возросшая активность исполина может вызвать мощное извержение.

Справка "РГ"

Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Первоначальное название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.