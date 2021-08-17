МЧС: Ситуация в двух районах Якутии постепенно стабилизируется

Ситуация с пожарами в наслегах Намского и Усть-Алданского районов Якутии постепенно стабилизируется. Такие слова первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна привели сегодня в пресс-службе ведомства.

Он сейчас координирует в Якутии действия спасательной группировки. Высказать обнадеживающее мнение позволила очередная авиаразведка на территории Намского и Усть-Алданского районов, которую сегодня провели пилоты-разведчики.

На прошлой неделе огонь в этих двух районах угрожал населенным пунктам, но сейчас пожары отодвинуты более, чем на 10 километров от сел. По данным МЧС у поселка Фрунзе вертолет Ми-26 сбросил в общей сложности 150 тонн воды на кромку огня.

"В Усть-Алданском улусе с первых дней была умело организована работа по тушению лесных пожаров. В результате правильных действий огнеборцев, спасателей и добровольцев огонь был удержан. Кроме этого, в Намском районе Якутии работает самолет Бе-200ЧС МЧС России, прилетевший из Мирного для тушения природных пожаров. Бортом чрезвычайного ведомства за день работы было произведено 9 сбросов воды общим объемом около 80 тонн. Кроме этого, ожидается прибытие еще двух самолетов Бе-200ЧС МЧС России из Мирного". - сообщили сегодня в пресс-службе МЧС.