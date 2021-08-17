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17.08.2021 09:48

МегаФон запустил тариф для экономии семейного бюджета

МегаФон предложил пользователям "Первый Семейный" тариф без абонентской платы, который позволит всегда оставаться на связи с близкими. Пользователи тарифа получают безлимитную голосовую связь с членами семьи даже при отрицательном балансе и неограниченный трафик для общения друг с другом в популярных мессенджерах.
Фото: ПАО "Мегафон" Фото: ПАО "Мегафон"
Фото: ПАО "Мегафон"

Подрастающее поколение уже в раннем возрасте активно использует гаджеты. По данным МегаФона, 80 процентов российских детей в возрасте до 8 лет имеют собственный смартфон или телефон. 8 из 10 родителей признаются, что основными причинами для таких подарков является желание всегда быть на связи с ребенком и приобщить его к современным технологиям. Опираясь на эти данные, МегаФон разработал "Первый Семейный" тариф.

"При разработке тарифа мы ориентировались на запросы и пожелания родителей. Мы понимаем их, поэтому запустили тариф, который может с первого дня пользования дать бесплатную возможность оставаться с ребенком на связи в любой ситуации. Внутри семейной группы абоненты смогут общаться со своими близкими даже в минусе", - комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Абоненты "Первого Семейного" тарифа ежемесячно получают 1 Гб мобильного интернет-трафика и возможность при необходимости докупить пакеты минут и гигабайт. Безлимитное общение c близкими становится доступным для абонентов после вступления в семейную группу, которую можно создать в мобильном приложении в разделе "Моя семья". Группа позволяет бесплатно объединять до 11 человек. Кроме того, организатор группы может контролировать и пополнять баланс участников, докупать необходимые опции или тарифы, а также узнавать, когда баланс каждого члена семьи приближается к нулю.

Подключить "Первый Семейный" тариф можно в салонах МегаФона, на сайте или в мобильном приложении.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Мегафон"

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