Самолеты Бе-200 перебазировались в Якутск после открытия ВПП

Новости

Роспотребнадзор проверил воздух в поселке Рудный после выброса 08:27
На борту вылетевшего из Кабула военного самолета C-17 нашли тело афганца 08:15
В Уфе задержали банду, похищавшую людей 07:54
В МИД РФ назвали ситуацию в Афганистане закономерным итогом политики США 07:53
Россиян предупредили о схеме мошенничества со звонком в бухгалтерию 07:44
Эксперт оценил эффективность ревакцинации COVID-19 разными препаратами 07:10
Кардиолог назвала три способа снижения давления без лекарств 06:20
Гидрометцентр: 17 августа воздух в Москве прогреется до +32 градусов 06:10
Байден выделил 500 миллионов долларов на помощь беженцам из Афганистана 05:53
Самолет вернулся в сахалинский аэропорт из-за заболевшего пассажира 05:40
Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве 18 августа 05:30
В Приамурье медик внесла ложные данные о вакцинации от COVID-19 05:05
Гинцбург рекомендовал сочетать вакцины "Спутник Лайт" и Pfizer 04:42
Московский планетарий предупредил о летящем к Земле опасном астероиде 04:24
В аэропорту Якутска открылась взлетно-посадочная полоса 04:13
Число жертв наводнений в Турции увеличилось до 77 человек 03:46
На АЭС "Хамаока" в Японии произошло возгорание 03:25
Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами 02:37
Байден заявил, что не жалеет о решении вывести войска из Афганистана 02:06
Чехия исключила РФ из списка стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2 01:40
Вильфанд: Урал и Поволжье окажутся в эпицентре аномального тепла 01:07
Путин наградил легендарного советского лыжника 00:38
На юге Франции возник новый лесной пожар 00:23
Путин наградил свыше 250 медиков 00:07
Кардиологи назвали главные плюсы употребления растительной пищи 16.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 08:12
Рубрика: Власть

Самолеты Бе-200 перебазировались в Якутск после открытия ВПП

Текст: Александр Филимоненко

Самолеты Бе-200 МЧС РФ теперь базируются в аэропорту Якутска, где во вторник ввели в строй отремонтированную взлетно-посадочную полосу, сообщила пресс-служба правительства Республики Саха.

Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости
МЧС направило в Якутию два самолета-амфибии Бе-200

"С открытием взлетно-посадочной полосы с сегодняшнего дня самолеты Бе-200 будут базироваться в Якутске", - говорится в сообщении.

Ранее главная воздушная гавань Якутии не принимала тяжелые воздушные суда, участвующие в тушении природных пожаров. Самолеты Бе-200 МЧС и ИЛ-76 использовали аэропорты Полярный и Мирный.

Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Якутска открыли в 2 часа ночи по местному времени 17 августа. Росавиация и Ростехнадзор в кратчайшие сроки провели сертификацию ВПП по поручению президента России Владимира Путина.

На территории республики сейчас действуют 156 пожаров. За прошедшие сутки ликвидировано пять возгораний на площади 23,4 тысячи га, локализованы десять - на площади 265 тысяч га. Сложная ситуация в пяти районах: Верхневилюйском, Намском, Томпонском, Усть-Алданском и Чурапчинском.

В регионах Власть Безопасность Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Лесные пожары

Главное сегодня

В МИД РФ назвали ситуацию в Афганистане закономерным итогом политики США
Байден выступил с обращением к нации по ситуации в Афганистане
Гинцбург рекомендовал сочетать вакцины "Спутник Лайт" и Pfizer
Чехия исключила РФ из списка стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2
На юге Екатеринбурга произошла утечка химического вещества
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите