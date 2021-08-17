Самолеты Бе-200 перебазировались в Якутск после открытия ВПП

Самолеты Бе-200 МЧС РФ теперь базируются в аэропорту Якутска, где во вторник ввели в строй отремонтированную взлетно-посадочную полосу, сообщила пресс-служба правительства Республики Саха.

"С открытием взлетно-посадочной полосы с сегодняшнего дня самолеты Бе-200 будут базироваться в Якутске", - говорится в сообщении.

Ранее главная воздушная гавань Якутии не принимала тяжелые воздушные суда, участвующие в тушении природных пожаров. Самолеты Бе-200 МЧС и ИЛ-76 использовали аэропорты Полярный и Мирный.

Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Якутска открыли в 2 часа ночи по местному времени 17 августа. Росавиация и Ростехнадзор в кратчайшие сроки провели сертификацию ВПП по поручению президента России Владимира Путина.

На территории республики сейчас действуют 156 пожаров. За прошедшие сутки ликвидировано пять возгораний на площади 23,4 тысячи га, локализованы десять - на площади 265 тысяч га. Сложная ситуация в пяти районах: Верхневилюйском, Намском, Томпонском, Усть-Алданском и Чурапчинском.