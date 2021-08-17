СК возбудил дело против сотрудника прокуратуры Приморского края

Фигурантом уголовного дела стал помощник прокурора Приморского края по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Дамир Ниязов. Прокурора подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере, сообщил центральный аппарат СК.

В ведомстве уверяют, что Ниязов в июле 2021 года при посредничестве адвоката и бывшего сотрудника прокуратуры пытался получить от отбывающего наказание за мошенничество взятку. Речь шла о 1,5 млн рублей. Столько якобы стоило поддержание прокурором в суде ходатайства заключенного об условно-досрочном освобождении.

Но операция не сложилась - адвоката с этой суммой задержали, поэтому дальнейшая передача взятки Ниязову не состоялась. Как объяснили в СК - по независящим от прокурора обстоятельствам.

Но уголовное дело против адвоката и бывшего сотрудника прокуратуры как посредников во взятке тогда возбудили. Суд отправил их под стражу. И теперь к ним добавляется сотрудник надзорного ведомства. Третьим в деле.