В аэропорту Якутска открылась взлетно-посадочная полоса

В аэропорту "Якутск" после сертификации открылась взлетно-посадочная полоса, где отремонтировали участок длиной 625 метров.

Сертификацию ВПП провели в кратчайшие сроки после поручения президента России Владимира Путина.

"С сегодняшнего дня аэропорт "Якутск" способен принимать практически все типы воздушных судов, в том числе Бе-200 и Ил-76, которые будут задействованы в борьбе с лесными пожарами", - сообщает пресс-служба республиканского минтранса.

Ранее из-за ремонта аэропорт не мог принимать тяжелые воздушные суда, которые нужны для тушения термоточек. Сотрудники МЧС были вынуждены пользоваться аэродромами Полярный и Мирный в 800-1200 километрах от Якутска.