В аэропорту Якутска раньше времени сдали взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Якутск открылась взлетно-посадочная полоса, где отремонтировали участок длиной 625 метров. Сертификацию ВПП провели в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина.

Из-за проводимой реконструкции аэропорт не мог принимать тяжелую воздушную технику, которая необходима для тушения лесных пожаров. Сотрудники МЧС были вынуждены пользоваться аэродромами Полярный и Мирный, которые находятся в 800-1200 километрах от Якутска. Все это требовало лишних денежных и временных затрат. Именно поэтому глава республики обратился с просьбой к президенту. "Теперь наш аэропорт способен принимать практически все типы воздушных судов, в том числе Бе-200 и Ил-76, которые задействованы в борьбе с лесными пожарами", - отметил Айсен Николаев.

Как пояснили в региональном минтрансе, рабочая длина взлетно-посадочной полосы - 3250 метров. Ремонтировать ее начали еще в 2018 году, а сдать обещали уже в 2019-м. Однако во время реконструкции стали очевидны недостатки утвержденного проекта. К примеру, он вообще не учитывал наличие вечной мерзлоты, поэтому строители столкнулись с целым рядом проблем. Проект переделали. Ввод полосы в эксплуатацию наметили на октябрь. Все это время пользоваться короткой ВПП могли легкие самолеты, а также "Боинг 737-700". В ближайшее время авиакомпании начнут восстанавливать расписание. Бе-200 МЧС России уже перебазировались в аэропорт Якутск. В целом реконструкцию аэропорта планируют завершить в 2023 году. В федеральном бюджете на это предусмотрено 4,2 миллиарда рублей. Всего же в республике до 2024 года реконструируют 16 аэропортов в Якутске и районных центрах. На эти цели выделят 38 миллиардов.