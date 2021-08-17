В Бурятии 19 человек пострадали после падения автобуса в обрыв

В Бурятии вахтовый автобус с пассажирами упал с обрыва высотой 3,5 метра. Пострадали 19 человек. Их состояние уточняется.

Как сообщает РИА Новости, авария произошла в Яравнинском районе республики на территории карьера горно-обогатительного комбината. 49-летний водитель автобуса "Урал-3255-0010-41" не справился с управлением и съехал с дороги и сорвался с обрыва. После падения машина перевернулась.

В результате ДТП пострадали 18 пассажиров и водитель автомобиля. Сотрудники ГИБДД проводят проверку обстоятельств аварии.

Кстати

В начале августа на перевале Пыхта в Бурятии съехал с дороги и перевернулся автобус, в котором находилось 25 человек. После аварии 14 получили легкие травмы и были госпитализированы.