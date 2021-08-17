В Бурятии арестовали главу подразделения ВСЖД по делу о взятке

Начальника Северобайкальской дистанции сигнализации, централизации и блокировки - структурного подразделения ВСЖД - филиала ОАО "РЖД" арестовали в Северобайкальске за должностное и коррупционное преступления, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным следствия, 20 июля подозреваемый получил взятку в размере 1,055 миллиона рублей от заместителя гендиректора одной из коммерческих фирм за содействие при выполнении строительно-монтажных работ на объекте "Двухпутная вставка на перегоне "Тыя-Северобайкальск".

Кроме того, подозреваемый приказал перевести электромонтера в порядке временного замещения на вышестоящую должность с повышением тарифной ставки. При этом разницу от основного оклада и повышенного подозреваемый присваивал. За период с января 2019 года по август 2021-го он незаконно получил не менее 260 тысяч рублей.

"Преступная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте и УФСБ России по Республики Бурятия", - уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

По ходатайству следователя суд отправил мужчину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.