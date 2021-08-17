В Еврейской автономии паводок подтопил 19 поселков

Еврейская автономная область переживает пик амурского паводка. Сейчас гребень проходит между селами Нагибово и Ленинское, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. На всех гидропостах спасатели фиксируют превышение отметок опасного явления.

По информации правительства ЕАО, большая вода зашла в 19 населенных пунктов. Так, в селе Пашково подтоплены четыре жилых дома, в Пузине - два, в Приамурском и Владимировке - по одному. В зоне паводка находятся 358 приусадебных участков в пяти районах и свыше тысячи дач - в Смидовичском. Стихия разрушила 27 участков автомобильных дорог протяженностью более 16 километров, затоплен низководный мост в Октябрьском районе.

Из зоны бедствия эвакуировали двадцать человек, в том числе шесть детей. 12 подтопленцев решили не перебираться в эвакопункт, развернутый в Амурзете, а временно поселились у родных. Если потребуется, власти готовы открыть еще девять ПВР на 400 человек во всех районах области.

Большие потери понесли местные сельхозпроизводители. По предварительным данным, водой затоплены свыше 12 тысяч гектаров сельхозугодий в пяти районах области. В списке пострадавших - 71 хозяйство.

Последствия паводка в регионе устраняют 579 спасателей, у них на вооружении более 100 единиц техники. Они занимаются берегоукреплением, помогают перевозить на лодках местных жителей, доставляют им продукты, воду и лекарства.

Напомним, 13 августа в ЕАО в связи с мощным наводнением был введен режим ЧС федерального характера реагирования. До этого в области действовал режим ЧС регионального уровня.