Чиновники попытались ввести единый формат школьной одежды

Министерство образования и науки Башкирии заподозрили в нарушении федерального закона о защите конкуренции. А случилось вот что: образовательное ведомство разослало по управлениям образования городов и районов письма с рекомендацией выбирать комплекты школьной формы единого образца, разработанные Ассоциацией легкой промышленности республики и одним из местных вузов.

Антимонопольщики посчитали, что действия башкирского минобрнауки незаконны: дают преимущества одним производителям, ограничивая тем самым конкуренцию. От ведомства потребовали отозвать письма, а заодно напомнить отделам и управлениям образования в муниципалитетах: родители вольны покупать школьную форму любого производителя.

К слову, так активно единая школьная форма продвигается неспроста. В прошлом учебном году в Башкирии стартовал одноименный пилотный проект, в котором вначале было пять, а сейчас участвует уже 31 муниципалитет.

Выглядит одежда современно, с качеством производитель тоже не промахнулся, но вот цена смущает.

- Сарафан - 2300 рублей, юбка - 1450, жакет - 1300, блузка - 1300. Комплект для физкультуры - 1330 рублей, - подсчитывает Алина Нечаева, мама первоклассницы. - На рынке все это стоит раза в два дешевле. Мы пока купили дочке сарафан и блузку. А ведь надо еще портфель, тетрадки, ручки...

Сейчас на сайте министерства висит объявление, что ведомство не ограничивает родителей в выборе поставщика школьной формы, потому что покупают они ее за свой счет.