Чиновники попытались ввести единый формат школьной одежды

Антимонопольщики посчитали, что действия башкирского минобрнауки незаконны: дают преимущества одним производителям, ограничивая тем самым конкуренцию. От ведомства потребовали отозвать письма, а заодно напомнить отделам и управлениям образования в муниципалитетах: родители вольны покупать школьную форму любого производителя.
К слову, так активно единая школьная форма продвигается неспроста. В прошлом учебном году в Башкирии стартовал одноименный пилотный проект, в котором вначале было пять, а сейчас участвует уже 31 муниципалитет.
Выглядит одежда современно, с качеством производитель тоже не промахнулся, но вот цена смущает.
- Сарафан - 2300 рублей, юбка - 1450, жакет - 1300, блузка - 1300. Комплект для физкультуры - 1330 рублей, - подсчитывает Алина Нечаева, мама первоклассницы. - На рынке все это стоит раза в два дешевле. Мы пока купили дочке сарафан и блузку. А ведь надо еще портфель, тетрадки, ручки...
Сейчас на сайте министерства висит объявление, что ведомство не ограничивает родителей в выборе поставщика школьной формы, потому что покупают они ее за свой счет.