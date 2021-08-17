Чиновники попытались ввести единый формат школьной одежды

Новости

Гинцбург рекомендовал сочетать вакцины "Спутник Лайт" и Pfizer 04:42
Московский планетарий предупредил о летящем к Земле опасном астероиде 04:24
Число жертв наводнений в Турции увеличилось до 77 человек 03:46
На АЭС "Хамаока" в Японии произошло возгорание 03:25
Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами 02:37
Байден заявил, что не жалеет о решении вывести войска из Афганистана 02:06
Чехия исключила РФ из списка стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2 01:40
Вильфанд: Урал и Поволжье окажутся в эпицентре аномального тепла 01:07
Путин наградил легендарного советского лыжника 00:38
На юге Франции возник новый лесной пожар 00:23
Путин наградил свыше 250 медиков 00:07
Кардиологи назвали главные плюсы употребления растительной пищи 16.08.2021
В Минцифры придумали, как защитить sim-карты от мошенников 16.08.2021
Макрон: Франция с РФ не дадут Афганистану стать убежищем для террористов 16.08.2021
Росстат: Ввод жилья в России вырос на 30% 16.08.2021
В США может быть зафиксировано до 200 тысяч случаев COVID-19 в день 16.08.2021
Кабмин обсудит допуск иностранных страховщиков на рынок России 16.08.2021
Талибы не смогут получить доступ к активам ЦБ Афганистана в США 16.08.2021
ВОЗ просит 7 миллиардов долларов на борьбу со штаммом "дельта" 16.08.2021
Более 84 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 16.08.2021
Карпин заявил, что Дзюба не соответствует уровню сборной 16.08.2021
МИД: РФ поддерживает контакты со всеми политическими силами в Афганистане 16.08.2021
Ученые не нашли связи между вакцинацией от коронавируса и риском выкидыша 16.08.2021
Мишустин утвердил экс-министра Васильеву на должность президента РАО 16.08.2021
На юге Екатеринбурга произошла утечка химического вещества 16.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 03:46
Рубрика: Общество

Чиновники попытались ввести единый формат школьной одежды

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)
Министерство образования и науки Башкирии заподозрили в нарушении федерального закона о защите конкуренции. А случилось вот что: образовательное ведомство разослало по управлениям образования городов и районов письма с рекомендацией выбирать комплекты школьной формы единого образца, разработанные Ассоциацией легкой промышленности республики и одним из местных вузов.

Антимонопольщики посчитали, что действия башкирского минобрнауки незаконны: дают преимущества одним производителям, ограничивая тем самым конкуренцию. От ведомства потребовали отозвать письма, а заодно напомнить отделам и управлениям образования в муниципалитетах: родители вольны покупать школьную форму любого производителя.

Педагогов научат финансовой грамотности

К слову, так активно единая школьная форма продвигается неспроста. В прошлом учебном году в Башкирии стартовал одноименный пилотный проект, в котором вначале было пять, а сейчас участвует уже 31 муниципалитет.

Выглядит одежда современно, с качеством производитель тоже не промахнулся, но вот цена смущает.

- Сарафан - 2300 рублей, юбка - 1450, жакет - 1300, блузка - 1300. Комплект для физкультуры - 1330 рублей, - подсчитывает Алина Нечаева, мама первоклассницы. - На рынке все это стоит раза в два дешевле. Мы пока купили дочке сарафан и блузку. А ведь надо еще портфель, тетрадки, ручки...

Сейчас на сайте министерства висит объявление, что ведомство не ограничивает родителей в выборе поставщика школьной формы, потому что покупают они ее за свой счет.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами
Байден заявил, что не жалеет о решении вывести войска из Афганистана
Чехия исключила РФ из списка стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2
На юге Екатеринбурга произошла утечка химического вещества
Вильфанд: Урал и Поволжье окажутся в эпицентре аномального тепла
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности