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17.08.2021 13:03
Рубрика: Власть

Глава Ульяновской области Алексей Русских призвал учитывать мнение граждан

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
16 августа на аппаратном совещании под председательством главы региона Алексея Русских рассмотрели ход и промежуточные результаты реализации национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Фото: Алексей Юхтанов Фото: Алексей Юхтанов
Фото: Алексей Юхтанов

- Комфортная среда - это то, что нужно жителям. При благоустройстве территорий, в первую очередь, нужно исходить из пожеланий людей. А при выполнении работ особое внимание следует уделять качеству - деньги не должны зарываться в песок. Некачественные работы принимать и оплачивать не будем, - подчеркнул Алексей Русских.

Фото: Алексей Юхтанов
Врио губернатора Ульяновской области Русских призвал развивать кооперативы

Всего в 2021 году в Ульяновской области предусмотрено благоустроить 114 дворов и 24 общественных пространства, три из которых получили целевые гранты благодаря победе во Всероссийском конкурсе создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. К настоящему моменту преобразования завершились по 37 дворовым территориям и четырём общественным пространствам. Сейчас благоустроительные мероприятия выполняются на 74 придомовых и 20 общественных территориях. Техническая готовность объектов составляет 69,5%.

Как доложил и.о. министра энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области Александр Черепан, за всеми преобразованиями осуществляется авторский и строительный надзор, технический и общественный контроль.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
В Ульяновской области благоустраивают дворы

- В частности, авторский надзор за соответствием ремонта проекту проводится на объектах-победителях Всероссийского конкурса - в Сурском, Карсунском и Барышском районах. Регулярно каждую площадку инспектируют сотрудники муниципальных администраций и представители Департамента городской среды. Также силами департамента автомобильных дорог проводятся проверки качества асфальтового покрытия, в том числе осуществляются контрольные вырубки и лабораторные испытания. Кроме того, во всех муниципальных образованиях созданы общественные комиссии, которые помогают выявлять некачественно выполненные работы, честно и беспристрастно контролируют ход проведения благоустройства и участвуют в приемке, - прокомментировал Александр Черепан.

Напомним, гарантия на выполненные мероприятия по благоустройству составляет пять лет.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

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