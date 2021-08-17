ПФР назвал пять основных причин отказа в пособии для родителей-одиночек

Существует несколько причин для отказа в назначении пособия для родителей, в одиночку воспитывающих детей. Большинство из них связаны с оценкой нуждаемости и ошибками при оформлении выплаты, рассказали о отделении Пенсионного фонда России по Республике Марий Эл.

"Для принятия решения о назначении или отказе в назначении пособия проводится комплексная оценка нуждаемости. Это значит, что помимо доходов учитывается и имущество семьи", - пояснили в ПФР.

Самая частая причина отказа - наличие у заявителя и членов его семьи дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения. На втором месте - не представление недостающих документов в установленные сроки.

"Уведомление о необходимости исправить заявление или предоставить дополнительные сведения поступает в личный кабинет родителя на портале государственных услуг. Чтобы не пропустить срок, необходимо в личном профиле включить уведомления. На исправление ошибок, допущенных в заявлении, отводится пять рабочих дней", - напомнили в Пенсионном фонде.

На третьем месте среди самых частых причин отказа в назначении пособий - наличие зарегистрированных на заявителя или членов его семьи двух и более автотранспортных средств.

Кроме того, в пятерку оснований вошли недостоверные или неполных данные, предоставленные при подаче заявления, а также достижение ребенком возраста 17 лет.

Родители-одиночки могут подать заявления на новые пособия на детей с 1 июля. Доход семьи должен быть меньше одного регионального прожиточного минимума. При назначении выплаты также применяется комплексная оценка нуждаемости.

Пособие назначается с 8 лет и будет выплачиваться до 17 лет. При этом выплата назначается на один год и продлевается по заявлению.