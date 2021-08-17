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17.08.2021 15:49
Рубрика: Власть

Региональный центр компетенций Самарской области сертифицировали

Текст: Анна Шепелева (Самара)
На днях Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) прошел сертификацию. Комиссия из представителей министерства экономического развития России, Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) и руководителей РЦК других регионов признала эффективность деятельности самарского РЦК и качество реализованных им проектов на промышленных площадках.
Сертификационная комиссия убедилась, что эксперты РЦК Самарской области помогают повышать выработку предприятиям. Фото: Правительство Самарской области Сертификационная комиссия убедилась, что эксперты РЦК Самарской области помогают повышать выработку предприятиям. Фото: Правительство Самарской области
Сертификационная комиссия убедилась, что эксперты РЦК Самарской области помогают повышать выработку предприятиям. Фото: Правительство Самарской области

Сертификацию проходят все центры, являющиеся операторами нацпроекта "Производительность труда". Деятельность РЦК оценивалась по ряду критериев, как дистанционно, так и в очном формате - с выездом на предприятия, которые вовлечены в реализацию нацпроекта. Экспертам важно убедиться на месте, что региональные команды по бережливому производству эффективно работают с предприятиями - участниками нацпроекта и помогают повышать выработку.

Фото: Правительство Самарской области
На "Энерготехмаш" увеличили выработку с нацпроектом

Представители сертификационной комиссии посетили в Самарской области два предприятия: на одном из них проект уже завершили, а на втором еще только внедряют. Самарская компания "Лука" занимается производством анодированных, декорированных и окрашенных профилей из алюминиевых сплавов и нержавеющей стали для напольных покрытий и плитки. Конкуренция в этом сегменте рынка жесткая, необходимо постоянно развивать производство, повышать его эффективность, понимает бизнес. Именно поэтому предприятие стало участником нацпроекта "Производительность труда". За полгода здесь удалось сократить время изготовления декорированного алюминиевого профиля на 11% и увеличить выработку на одного сотрудника на 13%.

На одном из крупнейших в России производств, специализирующихся на строительстве магистральных трубопроводов и прочих объектов для нефтяных и газовых месторождений, "Нова" работа экспертов РЦК еще продолжается. За первые три месяца готов четкий план по улучшению одного из пилотных потоков, сотрудники проходят обучающие тренинги.

- На одном из участков мы составили так называемую диаграмму спагетти - своеобразную карту перемещения людей, материалов или информации. Она наглядно показывает те проблемные места процесса выпуска металлоконструкций, которые можно оптимизировать, не прибегая к особым затратам. Например, простым изменением расположения рабочего места оператора мы сокращаем время, которое сотрудник тратит на выполнение привычной операции, - пояснил эксперт РЦК Михаил Михайлов.

По результатам оценки экспертов, основанной в том числе и на мониторинге предприятий, было выдано заключение с положительными оценками соответствия. При этом показатель организации работы РЦК составил 11 баллов - максимальный из возможных результатов.

- Эта сертификация - оценка нашей работы. Сегодня мы получили максимальную подробную обратную связь от коллег из ФЦК. Сертификация ежегодная, и нам всегда есть над чем работать, совершенствовать свои навыки и экспертность, - прокомментировал руководитель РЦК Самарской области Константин Серов.

Фото: Правительство Самарской области
В Самарской области нацпроект реализуют с опережением графика

Участниками нацпроекта уже стали 111 предприятий Самарской области, и работа продолжается. Обучено свыше 1400 человек, на 76 предприятиях внедрены инструменты бережливого производства, достигнут серьезный эффект по показателям производительности. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что это, в свою очередь, напрямую влияет на конкурентоспособность предприятий и дает возможность повышать заработную плату сотрудникам.

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