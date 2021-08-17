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Созданы новые методы переработки "грязной" нефти

17.08.2021 / 23:14
Ученые Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) придумали, как получить из тяжелой нефти различные продукты нетрадиционным способом. Разработка поддержана Российским научным фондом.

Зачем вообще понадобилось придумывать новый способ получения продуктов из тяжелой нефти? Дело в том, что во всем мире месторождения высококачественной легкой нефти истощаются, а стоимость ее добычи возрастает. Поэтому вероятно, что в будущем на первое место выйдет переработка тяжелой нефти. Она отличается от легкой низким содержанием бензиновых фракций, большим содержанием серы, металлов, азота, кислорода. Кстати, ее еще называют "грязной". Экологические требования могут сделать нереальным ее использование в качестве котельного топлива. А очистка мазута от серы экономически не оправдана. Поэтому новый метод переработки тяжелых нефтяных остатков, который разрабатывают нижегородцы, становится крайне важным.

- Его суть в том, что в плазмохимическом реакторе между электродами образуются локальные зоны низкотемпературной плазмы, которая воздействует на углеводороды и разрывает между ними химические связи. В результате переработки мазута можно получить до 15% бензиновой фракции, ацетилена - 15-25%, водорода - 40-50%, легкие углеводороды и углеродные материалы, - пояснил "РГ" руководитель проекта Евгений Титов. Установку нижегородцев можно использовать в технологической схеме уже работающих заводов.

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