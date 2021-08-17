Умные технологии будут внедряться в 18 отраслей экономики Прикамья

Глава региона Дмитрий Махонин провел заседание координационного совета, который занимается развитием цифровой экономики. Были обсуждены планы внедрения информационных технологий в отрасли экономики. Они помогут упростить государственные и муниципальные процессы, сделать жизнь комфортнее и безопаснее, использовать достижения науки на благо пермяков.

- Прикамье попало в число шести пилотных субъектов страны, где разрабатывается стратегия цифровой трансформации. Всю подготовительную работу мы уже фактически выполнили. Регион сегодня является лидером по количеству отраслей, включенных в этот документ - их 18 вместо обязательных семи. Мы приняли решение, что помимо прочего цифровизация должна охватить торговлю и предпринимательство, экологию и природопользование, физкультуру и спорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, энергетическую инфраструктуру, массовые коммуникации и СМИ, информационные технологии, туризм и молодежную политику, - отметил глава региона.

- Прорабатываются проекты в туротрасли, а именно - развитие профильного портала, система аналитики данных и мобильное приложение для онлайн-экскурсий. До конца года руководители проектов проведут более детальную работу, представят дорожные карты, - рассказал зампред правительства края по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики Алексей Черников.

Черников подчеркнул, что правительство будет ежегодно рассматривать исполнение региональной стратегии и дополнять ее актуальными данными и задачами.

Член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ Антон Немкин предложил наложить стратегию цифровой трансформации на стратегию социально-экономического развития Прикамья до 2030 года.

- Оба этих важных документа, в которые заложены приоритетные направления, должны быть синхронизированы по основным показателям. Кроме того, нужно объяснить людям, в чем именно цифровая трансформация улучшит качество жизни. Организовать публичные слушания по стратегии, чтобы общественность могла выдвинуть свои идеи в важных для нее отраслях, - отметил федеральный чиновник.

Кроме того, Немкин призвал акцентировать внимание на привлечении инвесторов к реализации планов, направленных на технологический прорыв, необходимость повышения информационной безопасности, а также на подготовку квалифицированных кадров.

Дмитрий Махонин поддержал предложения Антона Немкина и поручил мининформразвития края проработать вопрос проведения публичных слушаний по стратегии грядущей осенью.