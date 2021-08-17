В пермской квартире взорвался электросамокат

Очередная малоприятная история, связанная с электросамокатами, произошла в Перми. На этот раз популярное транспортное средство во время подзарядки... взорвалось. Случилось это в квартире на 14-м этаже одного из жилых домов. В результате разрушена стена, а арендовавший жилье хозяин самоката госпитализирован с ожогами.

Жители соседних квартир услышали грохот, будто упало что-то очень большое. А позже в подъезде сработала пожарная сигнализация. На место происшествия тут же выехали огнеборцы. Но к моменту их прибытия владелец самоката огонь уже потушил. Никто из соседей не пострадал, хотя паника все же возникла - несколько человек стали спешно покидать свое жилье. Арендатор квартиры сейчас находится в больнице с 20-процентными ожогами тела. В помещении разрушена стена, отделяющая комнату от кухни, повреждены мебель и техника. От огня "пострадал" и самокат, но в квартире пламя затронуло лишь небольшой участок у окна. А вот стена действительно превратилась в груду камней. При этом оконные стекла остались целы. Как шутят очевидцы, "была однушка, стала квартира-студия".

По предварительным данным, электросамокат взорвался во время подзарядки. Как объясняют случившееся активные пользователи такого вида транспорта, во время подзарядки могли быть нарушены правила эксплуатации аккумуляторной батареи либо сам встроенный модуль зарядки был в неисправном состоянии. Другая версия - что из устройства произошла утечка водорода, и именно он, скопившись в воздухе, взорвался.