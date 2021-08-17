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17.08.2021 13:38
Рубрика: Власть

В "Преображенке" запустили производство экспортных пазлов

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил индустриальный парк "Преображенка". Глава областного минэка осмотрел площадку, выделенную под вторую очередь промпарка. В планах - начать подготовительные работы для создания необходимой инфраструкуры уже в этом году, а в следующем - приступить к непосредственному этапу строительства.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

- Когда мы говорим, что для Самарской области создание инвестиционного климата - абсолютный приоритет - это не красивые слова, это ориентир для работы всех наших структур, - рассказал министр. - "Преображенка-2" - это тоже последовательное решение. В первой очереди индустриального парка сейчас свободна только четверть от общей территории. Мы понимали, что для создания дополнительной площадки необходимо время. И к 150 гектарам существующего индустриального парка мы сегодня создаем площадку на 250 гектаров. В "Преображенке" сегодня работает 49 организаций, создано почти пять тысяч рабочих мест. Мы ожидаем, что к концу этого года их станет больше еще примерно на полторы тысячи.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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В первой "Преображенке" Дмитрий Богданов дал старт работе массового производства по созданию пазлов ООО "ВЭЛТ". Инновационное высокотехнологичное экспортно-ориентированное производство, созданное в 2014 году, выпускает более 90 наименований инновационных развивающих пазлов под брендом Unidragon, декоративные карты из дерева и акрила, сувенирные изделия, товары для хобби, сувенирные деревянные коробки.

Как рассказал собственник предприятия Даниил Рахмаков, продукция, компании поставляется в 101 страну мира: США, Канаду, страны Западной Европы и Ближнего Востока, Японии, Австралии.

- Новое предприятие способно выпускать до 35 процентов общемирового рынка деревянных пазлов и декоративных карт. Производственные мощности нового производства способны производить до 250 тысяч единиц различной продукции в месяц. На предприятии работает 180 человек. Но мы планируем расширяться, поэтому до конца года будет создано еще 70 рабочих мест, а всего мы сможем трудоустроить 450 человек, - отметил Даниил Рахмаков. - Мы рассматривали разные регионы, но в Самарской области наиболее удачно сходятся все транспортно-логистические возможности. Также хочу отметить высокое качество производственного корпуса, в котором мы очень комфортно расположились. С поддержкой региона мы запустили свое предприятие буквально за полгода.

Производственные корпуса для крупных арендаторов и небольших компаний в промпарке возводит ООО "Самаратрансавто- 2000". Сейчас резидент заканчивает строительные работы в 12 корпусе и уже приступил к строительству 13-го. Помещения под будущую аренду отвечают самым высоким требованиям к складским помещениям.

Дмитрий Богданов также посетил несколько логистических центров и обсудил с руководством промпарка и резидентами планы по развитию площадки.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
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- Регион развивается, недавно мы запустили строительство логистического комплекса компании OZON. Не хочу предвосхищать события, но целый ряд компаний с похожими проектами очень сильно заинтересован в том, чтобы реализовать свой проект в Самарской области. Интерес со стороны бизнеса есть, и он должен быть подкреплен идеальными условиями для инвесторов: готовыми земельными участками и инфраструктурой, предоставлением налоговых льгот, удобной логистикой, - перечислил министр преимущества Самарской области для частных компаний.

Кстати

В Самарской области поддержку бизнесу по подбору инвестплощадок и получению льгот в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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